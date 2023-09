Rentnerin aus Hesselbach hat einen sehr wichtigen Job

Hesselbach/Hamburg. Bärbel Weisenstein bei deutschlandweiter Sozialwahl im Amt bestätigt. Sie sitzt als Versicherten-Vertreterin im Aufsichtsrat der DAK.

Die Rentnerin Bärbel Weisenstein aus Hesselbach wird weiterhin die Belange der Versicherten im Verwaltungsrat der DAK-Gesundheit vertreten: Bärbel Weisenstein wurde bei der Sozialwahl 2023 in das 30-köpfige Sozialparlament wiedergewählt. Am 14. September hat sie in der Hamburger Zentrale der Krankenkasse an der konstituierenden Sitzung des Gremiums teilgenommen.

Klare Mehrheit für Weisensteins Liste

Sie ist bereits seit fast 30 Jahren in der Selbstverwaltung der DAK-Gesundheit aktiv. Bärbel Weisenstein war mit der Liste der DAK-Mitgliedergemeinschaft zur Sozialwahl angetreten. Ihre Liste hat 53,37 Prozent der Stimmen bekommen. Im neuen Verwaltungsrat sitzen Vertreterinnen und Vertreter von vier verschiedenen Listen sowie zwei Arbeitgebervertreter. Sie werden gemeinsam darüber bestimmen, wie die Kranken- und Pflegeversicherung grundsätzlich gestaltet sein soll.

„Ich freue mich über meine Wiederwahl“, betont Bärbel Weisenstein, „und werde mich weiterhin für die Interessen aller Versicherten einsetzen.“Das Parlament der Krankenkasse Der Verwaltungsrat ist das ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremium bei gesetzlichen Krankenkassen. Er wird alle sechs Jahre bei der Sozialwahl gewählt.

Männer und Frauen aus ganz Deutschland

Bei der DAK-Gesundheit gehören dem Gremium 30 Frauen und Männer aus ganz Deutschland an. Sie reden bei den großen Fragen der Kranken- und Pflegeversicherung mit und bestimmen zum Beispiel über den Haushalt und zusätzliche Leistungen.

