Rettungshubschrauber: Politik macht Druck für Landeplatz

Die Johanniter Luftrettung fliegt mit ihren Rettungshubschraubern regelmäßig Einsätze in Bad Berleburg. Bei diesem Einsatz muss der größere Rettungshubschrauber vom Typ EC 155 auf einer Wiese an der Bundesstraße 480 landen, weil die Landesituation auf dem vorgesehenen Platz am Krankenhaus als zu gefährlich eingeschätzt wird.

Foto: Matthias Böhl