Richstein: Lastzug kollidiert mit Backhaus - Schaden gering

Ein Sattelzug ist am Donnerstagnachmittag in Richstein mit seinem Auflieger am örtlichen Backhaus hängen geblieben.

Richstein. Die Bergungsarbeiten sind schneller als gedacht abgeschlossen gewesen.

Ein mit 20 Tonnen Holz beladener Sattelzug hat am Donnerstagabend allerings nur geringen Schaden am historischen Backhaus des Dorfes Richstein angerichtet.

Lesen Sie auch:

Der Lastwagen war mit seinem Container-Auflieger auf dem schmalen, asphaltierten Weg in Richtung der Straße Lindenhof unterwegs, als das Heck in einer engen Rechtskurve nach rechts ausbrach und das Gebäude an der hinteren rechten Hausecke rammte. Der Schaden am Sattelzug war überschaubar und später stellte sich auch heraus, dass der Schaden am Gebäude nicht groß gewesen ist, bestätigt die Polizei.

Eine Spezialfirma aus dem Siegerland - um die sich der Fahrer selbst gekümmert hatte - setzte den Zug wieder auf die Straße. Innerhalb kurzer Zeit konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein