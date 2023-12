Richstein: Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

Richstein Das Leitungswasser in Richstein kann wieder bedenkenlos getrunken werden. Nach der Reinigung der Leitungen waren die Proben keimfrei.

Gute Nachrichten für alle Haushalte in Richstein: Das Abkochgebot für das Leitungswasser in Richstein ist aufgehoben. Alle nach der Reinigung der Leitungen entnommenen Proben waren keimfrei. Damit kann das Leitungswasser wieder bedenkenlos verwendet werden – insbesondere auch um es zu trinken oder zum Zähneputzen, zur Wundreinigung oder Zubereitung von Speisen und Getränken zu verwenden.

Damit ist Entwarnung gegeben. Am vergangenen Montag hatte das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein das jetzt wieder aufgehobene Abkochgebot angeordnet, um die Gesundheit der Menschen vor Ort zu schützen. Hintergrund war, dass bei einer Wasserprobe in Richstein eine mikrobiologische Verunreinigung im Trinkwasser festgestellt worden war. Die erforderlichen Maßnahmen zur Reinigung, insbesondere die Spülung des Rohrnetzes, waren im Nachgang erfolgreich. Die Stadtwerke Bad Berleburg danken für das Verständnis und Mitwirken der Menschen in Richstein..

