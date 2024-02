Rock für den guten Zweck: Spende für Eva-Winckel-Stiftung

Bad Berleburg Lokale Bands und Künstler verzichten auf Gagen und unterstützen so die Bad Berleburger Seniorenstiftung mit vierstelliger Spende.

Sie ist unabhängig und hat ein wichtiges Ziel: bedürftige, ältere Menschen unterstützen – unabhängig von Konfession und Partei. Die Eva-Winckel-Stiftung in Bad Berleburg verfolgt diesen Grundsatz in jedem Jahr aufs Neue. Das teilt die Stadt Bad Berlebur jetzt in einer Pressemitteilung mit. Die Veranstaltergemeinschaft von „Rock am Wehr“ in Schwarzenau hat diese karitative Arbeit jetzt zum wiederholten Male unterstützt – mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro.

Mitglieder der Veranstaltergemeinschaft überreichten jetzt eine entsprechende Spende an die Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung, Ursula Belz, sowie die Abteilungsleiterin Standesamt, Bürgeranregungen und Soziales der Stadt Bad Berleburg, Sarah Gerson. Einen besonderen Dank richteten die Verantwortlichen an die örtlichen Unterstützer sowie Bands und Künstler, die während des Festivals im Vorjahr gespielt und dabei auf ihre Gage verzichtet haben: Wreckaged, Galensang, Sea of Madness, Bogga, Tobi Beitzel feat. Flo, S-Pistols, Accessory to the Crime, Frontline, The Broxters und Supernaut.

Die Eva-Winckel-Stiftung unterstützt bedürftige, ältere Menschen unabhängig von Konfession und Partei. Im Sinne der Stiftungsgrundsätze entscheidet ein Kuratorium über die Verteilung der Stiftungserlöse. Vorschläge kommen von Ortsvorsteherinnen und -stehern, Kirche und sozialen Einrichtungen. „Wer die Stiftung unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, eine Spende abzugeben – an folgendes Konto: IBAN: DE93 4605 3480 0000 0000 34, BIC: WELADED1BEB, Verwendungszweck: Eva-Winckel-Stiftung“, steht es in der Pressemitteiung der Stadt. Für weitere Informationen steht Sarah Gerson unter Tel. 02751 923-255 oder per E-Mail unter s.gerson@bad-berleburg.de gerne zur Verfügung.

