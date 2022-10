Rocktober in Arfeld: Rock und Tanz im Gasthof „Zum Bahnhof“

Arfeld. Mit Rocktober startet die Veranstaltungsreihe mit einem Mix aus Classic Rock und härteren Tönen. Weitere Themen-Abende sind bereits geplant.

Am kommenden Samstag, 8. Oktober, wird es rockig im Gasthof „Zum Bahnhof“ in Arfeld. Dann startet um 19 Uhr der Rocktober – einer von vielen künftigen Themenabenden in der Lambrie. Ingrid Kesselaar, Inhaberin des Gasthofes, verrät, was die Besucher am Samstag erwartet und welche Themenabende noch geplant sind.

„Wir hoffen, dass viele Menschen am Samstag zu uns kommen“, so Kesselaar. Geplant ist, wie der Name bereits sagt, ein Abend mit Rockmusik. „Wir fangen am frühen Abend mit Classic Rock, Evergreens und Oldies an und werden dann Abends nach und nach härter“, so die Inhaberin. „Es darf auch gerne getanzt werden!“ Hierfür werden einige Tische und Stühle am Abend weichen, um den nötigen Platz zu schaffen. Die Musik selbst kommt am Abend aus den Boxen. Livemusik aber will die Gasthofbesitzerin für die Zukunft nicht komplett ausschließen. „Allerdings ist unser Lokal nicht allzu groß. Für Livemusik wäre ein Drittel der Kneipe eingenommen.“ Aber egal ob live oder aus den Boxen – am Samstagabend heißt es: Partyzeit. Und: Für den Hunger werden Fingerfood Platten und Brezel verkauft.

Die Idee zum Themenabend haben die Kesselaars schon länger. „Der Sommer lief gut, doch im vergangenen Winter war nur wenig los. Viele Stammkunden von uns kommen in der Woche – an den Wochenenden ist es ruhig. Mit verschiedenen Themenabenden wollen wir den Menschen hier in der Region auch am Wochenende etwas bieten.“

Weitere Ideen

Aus dem Grund wird es nach dem Rocktober weitere Themenabende geben – einmal im Monat. Als nächstes steht am 5. November ein Holländischer Abend an. Am 10. Dezember heißt es dann „Aprés Ski“ und im Januar wird es ein „Prosit ins neue Jahr“ geben. Und die Karnevalisten? Die können sich auf den Februar freuen, dann wird in der Lambrie wieder ordentlich gefeiert. „Wir freuen uns auf hoffentlich schöne gemeinsame Abende mit unseren Gästen“, so Kesselaar, die gemeinsam mit ihrem Mann vor zwei Jahren den Arfelder Gasthof übernahm. Einen Schritt, den das Paar bis heute nicht bereut hat. „Wir lieben, was wir tun.“

Seitdem ist viel passiert. „Nachdem wir bereits kurz nach der Eröffnung schließen mussten aufgrund von Corona, lief es nach der Wiedereröffnung richtig gut“, sagt Ingrid Kesselaar auf Nachfrage der Redaktion. Viele kamen in die Lambrie, um im gemütlichen Ambiente zu essen. „Die Lambrie war am Ende mehr ein Restaurant als eine Kneipe – und wir waren mehr in der Küche als bei den Gästen.“ Um wieder mehr Zeit bei ihren Gästen zu verbringen, hat das Paar die Speisekarte wieder geändert. „Heute haben wir eher Kleinigkeiten auf der Karte stehen.“ Aber auch die beliebten Schnitzel gibt es weiterhin – jedoch nur auf Vorbestellung. „Wir machen alles frisch. Das benötigt auch viel Zeit, da ist eine gewisse Vorplanung wichtig“, so Kesselaar.

Und noch was ist den beiden Gastronomen wichtig: Die Arbeiten an ihrer Ferienwohnung. Die will das Paar im kommenden Jahr in Angriff nehmen. Dann kann auch in der Lambrie übernachtet werden – direkt an der Eder.

