Blick auf den Eingang zum Drogerie-Markt Rossmann. Die große Freitreppe gleich daneben muss saniert werden. Ziel sei es, so Investor Steffen Krug, die Treppe auch mit Hilfe eines Drainage-Systems so dicht zu bekommen, dass von dort aus kein Wasser in das darunter liegende künftige Logistiklager des Drogerie-Marktes eindringen könne.