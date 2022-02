RTL-Show: So läuft es für Prinzessin Lilly bei „Let’s Dance“

Die Entscheidung bei Let’s Dance ist gefallen: Lilly zu Sayn Wittgenstein geht in der RTL-Show nun mit Andrzej Cibis in die Einzeltänze.

Wittgenstein. Let’s-Dance-Einzeltänze starten: Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und ihr Tanzpartner geben auf Instagram Einblicke ins Training.

Cha Cha Cha, Quickstep oder Langsamer Walzer? Am Freitagabend heißt es wieder: Let’s Dance. Die RTL-Show geht in die nächste Runde und damit starten auch die Einzeltänze. Mit dabei ist in diesem Jahr auch Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (wir berichteten), für die mit der Teilnahme ein Kindheitstraum in Erfüllung geht. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower mit auf eine Reise – Trainingsstunden mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis in Griechenland, Proben in Deutschland und die Show.

Am Mittwoch ging es für das Tanzpaar nach zahlreichen Tanzstunden in Griechenland zurück nach Deutschland. Am Donnerstag heißt es: Proben. Denn viel Zeit bis zur nächsten Show ist nicht. Welcher der drei Tänze es am Ende bei Prinzessin Lilly und Andrej Cibis wird, können die Zuschauer dann um 20.15 Uhr auf dem Sender sehen, wenn es wieder heißt: Bühne frei für den nächsten Auftritt.

Die Kennenlernshow

In der Kennenlernshow am 18. Februar ging es als Vierergruppe – unter ihnen auch Caroline Bosbach zu dem Lied „I Put A Spell On You“ von Annie Lennox – auf die Bühne. Wiener Walzer trifft auf 50-Shades-of-Grey. Am Schluss standen da immerhin 14 Punkte (von 30 möglichen) und eine glückliche wie erleichterte Prinzessin. „Entschuldigung, es ist so geil“, schwärmte die gebürtige Wittgensteinerin im Anschluss und war noch ganz außer Puste, „ich weiß, man kann es noch besser machen, aber es hat so einen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich konnte nicht aufhören zu grinsen.“ Und den Spaß sah man der Prinzessin auch an. Ach auf der Social-Media-Plattform Facebook ist ihre Freude am Tanz-Format zu spüren.

Einblicke auf Instagram

In ihren Storys und Posts nimmt die 49-jährige Unternehmerin ihre Follower mit zum Training und gewährt ihnen so exklusive Einblicke in ihren Alltag. „Es ist ein langer Trainingstag. Ich fühle mich die meiste Zeit wie ein Idiot, aber ich lerne jede Sekunde etwas über mich selbst. Andrzej Cibis braucht so viel Geduld mit mir und ich bewundere ihn“, schreibt sie noch vor wenigen Tagen. „Aber dennoch habe ich etwas in mir entdeckt, das ich noch nie zuvor so gefühlt habe: einen totalen Kämpfergeist. Ich bin vielleicht nicht die Talentierteste, oder was auch immer – aber ich bin bereit, mit mir selbst und meinen eigenen Mängeln bis zum Ende zu kämpfen!“

Und auch für ihren Tanzpartner fand die Wittgensteinerin kurz nach der Show rührende Worte: „Ich könnte nicht glücklicher sein, mit diesem wunderbaren Mann zu tanzen! Wir werden hart arbeiten, lachen und ich werde viel von ihm lernen! Andrzej Cibis, ich danke dir für deine Geduld im Voraus.“

Andrzej Cibis ist Profitänzer und war 2017 bei der Jubiläumsstaffel zum ersten Mal Teil von Let’s Dance. Laut RTL war er gerade einmal 15 Jahre alt, als ihn ein Profitänzer aus seiner Tanzschule dazu überredete, sein Talent im Profibereich unter Beweis zu stellen. Mit Erfolg: Seit 2003 nimmt Cibis regelmäßig an Tanzsportturnieren teil. Sein Debüt bei Let’s Dance feierte er 2017 mit der Schauspielerin Cheyenne Pahde. Nun ist er schon zum vierten Mal bei Let’s Dance dabei. Nun geht es um alles oder nichts – denn nach den Einzeltänzen startet auch das große Voting. Am Ende der Show muss ein paar die Show leider schon verlassen.

