Rückershausen: Kind von Wagen erfasst und schwer verletzt

Rückershausen. Das Kind musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Unfallverursacher ist der 19-jährige Fahrer eines Montagewagens.

Ein Kind ist am Freitagnachmittag in der Rückershäuser Ortsdurchfahrt von einem Wagen erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Kind zuvor aus einem Kleinbus ausgestiegen und wollte die Siegener Straße überqueren. Auf der Fahrbahn wurde es dann vom Montagewagen eines 19-jährigen Fahrers erfasst, der an dem Bus vorbei in Richtung Volkholz unterwegs war.

Siegener Straße für die Unfallaufnahme voll gesperrt

Rettungskräfte kümmerten sich um das Schulkind und brachten es mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Ein Notfallseelsorger half vor Ort. Die Einsatzkräfte sperrten die Siegener Straße für die Dauer der Unfallaufnahme ab. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 2500 Euro.