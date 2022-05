Rüppershausen feiert (vor)sommerliches Dorffest

Rüppershausen. Endlich lassen es die Corona-Vorschriften zu, also plant auch Rüppershausen ein Fest für den Sommer. Das ist alles geplant.

Endlich wieder in der Gemeinschaft Zeit verbringen – auch in Rüppershausen kann man nicht mehr die Füße still halten, seit die Corona-Vorschriften auf bestimmte Bereiche wie ÖPNV und den medizinischen Bereich reduziert wurden. Nach der Idee des zuletzt zwei Mal ausgefallenen vorweihnachtlichen Dorffests wird jetzt ein vorsommerliches Dorffest geplant.

Am Samstag, 18. Juni, soll das Fest – „ganz gediegen“, so Ortsvorsteherin Daniela Rupprecht – um 15 Uhr am Hasenheim an der Rüppershäuser Straße beginnen. „Seit etwa zwei Wochen haben wir die Genehmigung, es steht dem Vorhaben als nichts entgegen und wir können das Fest auf die Beine stellen. Mit den Vereinen haben wir uns bereits vorab terminlich abgestimmt. Was die Terminfindung betrifft, haben wir außerdem geschaut, dass wir nicht mit einer anderen Veranstaltung wie einem Schützenfest kollidieren“, so Rupprecht.

Sowohl die Feuerwehr Rüppershausen als auch der Kaninchenzuchtverein „Oberes Lahntal“, der MGV Oberndorf-Rüppershausen und die Burschenschaft Rüppershausen beteiligen sich zu gleichen Teilen an der Planung und Ausführung. Das Fest soll im und um das Hasenheim – abhängig von der Wetterlage – stattfinden. Auf eine Sperrung der Rüppershäuser Straße wollen die Veranstalter bewusst wegen der bereits bestehenden Sperrung auf der K 33 zwischen Rüppershausen und Erndtebrück verzichten, stattdessen soll zur Sicherheit der Kinder und zur Abgrenzung ein Bauzaun an der Straße errichtet werden.

Der Ablauf des Fests

Im Hasenheim wartet ein reichhaltiges Kuchenbüfett und Kaffee auf die Gäste, macht Thomas Schlabach vom Kaninchenzuchtverein klar. Für Erfrischung mit Bier und anderen Kaltgetränken soll derweil ein Rondell sorgen. Die Grillhütte, die normalerweise beim vorweihnachtlichen Dorffest verwendet wird, werde auch wieder aktiviert, sodass viel Grillgut angeboten werden kann – bei schönem Wetter werde dann an einer Festgarnitur im Freien gegessen und getrunken.

Passend zum Hasenheim soll es auch Kleintier zum Bestaunen geben. „Weil es passt, wollen wir natürlich auch etwas mit Tieren machen und ein paar Kaninchen zeigen. Dann sollte der Nachwuchs auch in dem entsprechenden Alter sein. Dann haben die Kinder was zum schauen“, so Schlabach. Die Bespaßung der Kinder an dem Tag wolle zudem die Burschenschaft übernehmen.

