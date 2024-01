Sassenhausen: Auto überschlägt sich und landet auf Wiese

Ein Auto kam auf der L 718 in Sassenhausen von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Sassenhausen Am Mittwochabend kam ein Autofahrer auf der L 718 aus Sassenhausen Richtung Bad Laasphe von der Fahrbahn ab. Was bisher bekannt ist.

Am späten Mittwochabend kam es auf der L 718 zwischen Sassenhausen und Bad Laasphe zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer, der Richtung Bad Laasphe unterwegs war, kam in einer Kurve vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit links von der Fahrbahn ab, kam gegen die Schutzplanke und dann gegen eine Baumwurzel. Daraufhin wurde das Fahrzeug in die Luft katapultiert, überschlug sich mehrfach und kam nach 80 bis 100 Metern zum Liegen. Die Straße war nach dem Unfall gesperrt.

Gemeldet wurde um 23.02 Uhr ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Der Fahrer konnte sich aber vor Ort selbst aus dem Fahrzeug befreien. Wie schwer er verletzt ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Polizei und Rettungswagen waren am Einsatzort, ebenso 29 Feuerwehrleute aus Bad Laasphe und Banfe.

