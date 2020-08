Saßmannshausen: Lastwagen verliert Ladung - Schwerer Unfall

Am Donnerstagnachmittag hat der Ladungsverlust eines Lkw zu einem Verkehrsunfall geführt.

Saßmannshausen. Ein schweres Betonteil ist in einer Kurve von einem Lastwagen gefallen: Eine Frau konnte ihren wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen.

Am Donnerstagnachmittag hat der Ladungsverlust eines Lkw zu einem Verkehrsunfall geführt.

https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/Auf der B 62 zwischen Bad Laasphe und Saßmannshausen befuhren fuhren ein 42-jähriger Lkw-Fahrer und eine 29-jährige Autofahrerin in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve rutschte ein Betonteil von der Ladefläche des Lkw-Anhängers, das gegen die Leitplanke prallte und in Trümmern zurück auf die Fahrbahn schleuderte. Die 29-Jährige krachte trotz Notbremsung gegen die Betonteile und erlitt leichte Verletzungen.

Die Fahrbahn wurde vorübergehend voll gesperrt. Das verunfallte Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt.