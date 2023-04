Gastronomie SB-Café in Schwarzenau: Mit der Kaffeemaschine fing alles an

Schwarzenau. Vor elf Jahren hat die Schwarzenauer Mühle das Gartencafé eröffnet. Seitdem ist einiges passiert – auch was das Angebot für Radfahrer betrifft.

Das Wochenende naht – und damit auch für viele die Zeit für Wanderungen mit Freunden oder der Familie. Und was gibt es Schöneres als eine Pause mit frisch gebackenem Kuchen, kühlen Getränken oder einem schönen warmen Kakao oder Kaffee – je nachdem wie warm oder kalt es eben ist? Seit elf Jahren haben Wanderer und Radfahrer die Möglichkeit, diese im SB-Café der Schwarzenauer Mühle zu genießen. Was damals klein begann, hat sich heute zu einem beliebten Aufenthaltsort für Wanderer, Radfahrer, Familien wie auch größeren Gruppen etabliert.

Besonders beliebt sind dabei unter anderem der Apfel- und der Rhabarberkuchen sowie die Kreppelchen – gebackenen nach altem Familienrezept, wie uns Inge, Kerstin und Marie-Theres Heß bei unserem Besuch in der Schwarzenauer Mühle berichten.

Die Idee

Entstanden ist die Idee durch die Gäste des Hauses, berichtet Kerstin Heß. Seit 15 Jahren bereits betreibt die Familie die Schwarzenauer Mühle – das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Übernachtungen mit Frühstück und Feierlichkeiten. „Unsere Gäste fragten des Öfteren, ob es eine Möglichkeit gibt, sich abends noch gemütlich irgendwohin zu setzen und gemütlich etwas zu trinken“, erinnert sich Heß.

Zu Beginn haben die Gäste des SB-Cafés noch auf der Terrasse unter der Markise sitzen können. Heute befindet sich dort der Wintergarten. Foto: Privat

Das war die Geburtsstunde der Hütte, die auch heute noch gut besucht wird – unter anderem zum gemeinsamen Fußballschauen. Und auch die Idee für das SB-Café ist durch Anfragen der Gäste entstanden. „Man könnte sagen, wir haben unser Angebot anhand der Wünsche unserer Gäste nach und nach erweitert“, sagt Inge Heß. Und auch Kerstin Heß erinnert sich noch gut an die Anfänge: „Wir haben uns eine Kaffeemaschine gekauft und es einfach mal ausprobiert.“ Damals konnten die Gäste noch auf der Terrasse unter der Markise Platz nehmen. Dort, wo sich heute der große Wintergarten befindet.

Das Angebot

Heute finden in dem Garten-Café, welches direkt an dem Ederauenradweg, sowie an dem zertifizierten Wanderweg Via Adrina liegt, rund 80 Gäste Platz. Und die können im Sommer unter anderem auf der Sonnentrasse oder in dem Liegestuhl auf der großen Wiese ihr Getränk genießen – oder aber auf den Bänken im Biergarten und den vielen Stühlen. „Sollte es kalt und ungemütlich sein, können sie es sich auch in unserem Wintergarten oder vor dem Ofen in unserer Hütte gemütlich machen“, so Heß.

Kaffee, kühle Getränke und vieles mehr gibt es im SB-Café. An den Wochenenden finden Gäste im Kühlschrank leckeren Kuchen, belegte Brötchen und weitere Leckereien. Foto: Privat

Das ganze Jahr über können sich die Gäste im SB-Café diverse Heißgetränke – vom klassischen schwarzen Kaffee über Latte Macchiato, Milchkaffee bis hin zum Kakao und verschiedenen Teesorten – kaufen, wie auch diverse Kaltgetränke und Eis. Geöffnet ist das Café täglich von 10 bis 18 Uhr. Für die Bezahlung steht eine offene Kasse mit Wechselgeld im SB-Café – dort finden sich auch die Preislisten.

Und an den Wochenenden gibt es dann Waffeln, belegte Brötchen und frischgebackene Kuchen. „Viele fragen uns nach den Rezepten“, freut sich Marie-Theres Heß. Und auch am Osterwochenende war vor allem der Apfelkuchen schnell verputzt. Übrigens: Auf Vorbestellung backt die Familie auch unter der Woche Kuchen für Gruppen ab zirka 10 Personen. „Auf Wunsch legen wir dann auch auch Steaks und Würstchen auf den Grill.“ An den Wochenenden ist dann aufgrund der vielen Gäste auch eine Bedienung vor Ort – die auch frisch gezapftes Bier serviert. Und: Es gibt nun auch ein Fahrrad-Reparaturkit im SB-Café – so können die Gäste nun auch in der Pause das Fahrrad reparieren – und gleichzeitig ein kühles Getränk genießen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein