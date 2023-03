Schameder: Ausgezeichnete Ausbildung im Autohaus Müller

Schameder. Die Siegener Arbeitsagentur überrascht mit ihrem Zertifikat das Geschäftsführer-Paar. Das sind die Gründe für die Wahl – und die Reaktionen?

Das Autohaus Müller in Schameder ist einer von drei Betrieben, den die Agentur für Arbeit im Rahmen ihrer „Woche der Ausbildung“ in diesem Jahr ausgezeichnet hat. Die beiden weiteren Zertifikatsträger sind die Fischer und Kaufmann GmbH und Co. KG in Finnentrop und der Biomarkt Klaus Wolf GmbH in Siegen.

Im Gespräch mit dem Ehepaar Löcker, das gemeinsam die Geschäftsleitung des Autohauses bilden, fasst Stephanie Krömer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Siegen, die Pluspunkte zusammen, die die Wahl auf das Autohaus haben fallen lassen: „Ihr Unternehmen gibt in vorbildlicher Weise auch den Jugendlichen eine Chance, deren Stärken nicht ab Sekunde eins erkennbar sind. Sie gehen lebensnah mit dem Thema Ausbildung um. Sie zeigen durch Ihr Engagement Karrierewege für die Region auf und bieten jungen Menschen in Zeiten hoher Studien-Neigung eine wichtige Alternative. Zusammen mit Ihnen als Arbeitgeber können wir das wichtige Thema Fachkräftesicherung nachhaltig stärken.“

Zahlen sprechen für sich

Die Zahlen sprechen für sich: Die Ausbildungsquote im Betrieb ist vergleichsweise hoch, die Übernahme-Chancen hervorragend. Heike Löcker, Geschäftsführerin im Autohaus Müller, berichtet davon, wie sie die Nachricht über die Auszeichnung überrascht hat: „Wir sind auf das Äußerste erfreut. Mit so einer Auszeichnung das eigene, für uns selbstverständliche Engagement gewürdigt zu wissen, macht uns glücklich. Wir alle im Unternehmen verstehen uns als Team. Wir pflegen ein familiäres Umfeld, geben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rückhalt und achten sehr darauf, dass gerade unsere Auszubildenden die Möglichkeiten haben, ihr volles Potenzial zu entfalten.“

Das Unternehmen Das Unternehmen mit seiner über 100-jährigen Firmengeschichte verkauft neue wie gebrauchte Pkw und Lkw, betreibt eine Kfz-Werkstatt und hält ein Mietwagen-Angebot vor für die gewerbliche wie private Nutzung. Das Autohaus Müller mit seinen 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat derzeit sieben Auszubildende im handwerklichen wie kaufmännischen Bereich und bildet in fünf Ausbildungsberufen aus. Mit der Agentur für Arbeit verbindet das Unternehmen eine jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildungsstellenvermittlung.

Ihr Ehemann, Klaus Löcker, selbst seit 27 Jahren im Unternehmen, ergänzt: „Die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ehemalige Auszubildende. Und von denen wiederum hat ein hoher Anteil zunächst ein Praktikum bei uns absolviert. Wenn ich auf den Ordner mit Ausbildungsverträgen bei mir im Büro schaue – der ist schon recht dick.“

Noten nicht ausschlaggebend

Die beiden berichten, dass die Noten nicht ausschlaggebend für eine Berücksichtigung im Bewerbungsprozess sind. Vielmehr ist es erst einmal das Interesse, die Motivation und später dann die spürbare Leidenschaft für die Tätigkeitsbereiche, die die Jugendlichen recht schnell in der Praxis zeigen. „Und wenn die Jugendlichen für ihre Aufgabe brennen, werden auch die Noten im Verlauf der Ausbildung immer besser“, fasst Klaus Löcker die positive Entwicklung vieler seiner Auszubildenden zusammen.

Den meisten Jugendlichen fällt die Entscheidung für eine Ausbildung nicht leicht. Da ist es wichtig, auch durch die Berufsberatung in der Siegener Arbeitsagentur Klarheit zu gewinnen bei Fragen wie: Wo liegen deine Stärken? Was möchtest du nach der Schule? Oder lieber doch gleich in der Praxis durchstarten und mit der Ausbildung dann später weitere Chancen ergreifen? Das ist auch im Autohaus Müller möglich, stellt Klaus Löcker in Aussicht: „Wenn ich mich hier einbringe, kann ich meine berufliche Zukunft aktiv mitgestalten. Wer will, hat bei uns nach der Ausbildung alle Türen und Tore offen.“

Sehr gute Weiterempfehlungsrate

Im Austausch mit den Auszubildenden bestätigt Jasmin Wirth, selbst im 1. Lehrjahr zur Pkw-Mechatronikerin, das Gemeinschaftsgefühl im Autohaus Müller: „Ich bin sehr gerne hier. Ich lerne viel über meine Stärken und entwickle mich weiter. Für mich war die Ausbildung genau die richtige Wahl.“

Trotz der begrenzten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr durch den Firmensitz im Herzen Wittgensteins profitiert das Ehepaar Löcker von einer sehr guten Weiterempfehlungsrate unter den Jugendlichen in der Umgebung. Sie werden geschätzt für ihre Haltung und ihr Engagement. Stephanie Krömer, im Gespräch überzeugt davon, mit der Zertifizierung des Autohauses Müller die richtige Wahl getroffen zu haben: „Im Rahmen der Übergabe des Zertifikates habe ich mich überzeugen können, wie authentisch sie Ihre Ausbildungsphilosophie leben. Genau diese Echtheit, das hängt hier gerade in der Luft.“

