Schameder: Brinkmann unterstützt die Freiwillige Feuerwehr

Schameder. Die Firma Brinkmann unterstützt die Löschgruppe Weidenhausen und die Kinderfeuerwehr Banfetal mit einer Spende.

Die Löschgruppe Weidenhausen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg, sowie die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Bad Laasphe Banfetal, freuten sich in der vergangenen Woche über eine großzügige Spende der Firma Brinkmann Transporte. Die Spendenübergabe fand auf dem neuen Betriebsgelände der Fa. Brinkmann Transporte – im Industriegebiet Schameder am Gäuseberg – statt. Dort hat die Spedition vergangenes Jahr ein neues Bürogebäude errichtet.

Durch ihre regionale Verbundenheit freuten sich Klaus Brinkmann und Sohn Dominik, der zukünftig die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen wird, über den Besuch der Feuerwehr. Andreas Kupietz und Florian Feige von der Löschgruppe Weidenhausen nahmen einen symbolischen Scheck über 1000 Euro entgegen.

Die Löschgruppe Weidenhausen hatte erst vor einigen Wochen ein neues Fahrzeug in Dienst stellen können. Parallel wird in Weidenhausen noch an einem An- und Umbau am Feuerwehrgerätehaus gearbeitet. Andreas Kupietz bedankte sich besonders für die Unterstützung. „Grundsätzlich ist der Kostenträger der Umbaumaßnahmen die Stadt Bad Berleburg. Diese Spende hilft uns jedoch einige zusätzliche Ausstattungsgegenstände nach unseren Vorstellungen anzuschaffen. Dadurch können wir unseren Dienstalltag etwas erleichtern und das „Ehrenamt Feuerwehr“ wird damit wieder ein Stück attraktiver, vor allem auch für den Nachwuchs“, erläutert der Löschgruppenführer.

Gemeinsamer Ausflug nach der Pandemie

Freuen kann sich auch der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Bad Laasphe, Banfetal. Die seit 2016 bestehende Kinderfeuerwehr „Löschbande Banfetal“ hat ebenfalls eine Spende der Firma Brinkmann erhalten. Die zirka 20 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren erhielten eine Spende über 200 Euro, die für einen gemeinsamen Ausflug nach der Corona Pandemie genutzt werden sollen. Die Kinderfeuerwehr trifft sich einmal im Monat und unternimmt regelmäßig spannende Ausflüge und Spiele.

Hintergrund der Kinderfeuerwehr ist besonders die frühe Brandschutzerziehung der Kleinen, sowie die Bildung von Teamfähigkeit und nicht zuletzt die stetig nötige Nachwuchsförderung der Feuerwehr. Anlässlich der Spendenübergabe an die Löschgruppe Weidenhausen, lies es sich daher Kinderfeuerwehrwart Maik Brinkmann und seine beiden Söhne nicht nehmen, sich im Namen der Löschbande Banfetal persönlich zu bedanken.

