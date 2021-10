Schameder: Glücklicher Philipp Pithan absolviert Freiflug

Schameder. Bei den Segelfliegern konnte Flugschüler Philipp Pithan nach drei Überprüfungsstarts seine langersehnten Alleinflüge absolvieren.

Am vergangenen Wochenende nutzten die Flieger in Schameder einen weiteren schönen Tag zum Fliegen. Bei den Segelfliegern konnte Flugschüler Philipp Pithan nach drei Überprüfungsstarts seine langersehnten Alleinflüge absolvieren.

Wie in der Segelflugausbildung vorgegeben hob er erstmals dreimal ohne einen Fluglehrer ab und genoss die große Freiheit in der Platzrunde. Nach der dritten Landung stieg er überglücklich und stolz aus dem Schulflugzeug vom Typ Ask 13 aus. Zurück am Start empfingen ihn alle anwesenden Fliegerkameraden mit ihren Glückwünschen. Traditionell gab es den selbstgepflügten, zu dieser Jahreszeit leider etwas verwelkten, „Blumenstrauß“ und natürlich den Klaps auf den Allerwertesten für das zukünftige gute Thermikgefühl. Dank seiner Ausdauer und der regelmäßigen Teilnahme am Flugbetrieb schaffte Philipp seinen Freiflug noch in diesem Jahr kurz vor dem Segelflugsaisonende.

Wer auch den Traum vom Fliegen erleben möchte, ist jederzeit auf dem Flugplatz Schameder willkommen. Weitere Informationen er Internetseite www.flugplatz-schameder.de

