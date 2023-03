Schameder: Mehrere Schüsse im Industriegebiet Jägersgrund

Schameder. Am frühen Morgen gab ein 44-Jähriger mehrere Schüsse im Industriegebiet Schameder ab – das sind die ersten Erkenntnisse der örtlichen Polizei.

In einem Firmengebäude im Industriegebiet Jägersgrund sind am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr mehreren Schüsse gefallen. Das berichtet die Polizei. Ein Mitarbeiter sei mit einer scharfen Schusswaffe in die Firma gekommen und habe vor seinen Kollegen zweimal in die Luft geschossen. Daraufhin sei um 5.45 Uhr ein Notruf bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein eingegangen.

Schüsse in die Luft

Der 44-jährige Täter habe sich danach von seinen Arbeitskollegen festhalten lassen. „Er hat nicht in die Richtung der Mitarbeiter geschossen, sondern nach oben in die Luft“, betont Polizei-Sprecherin Sonja Teichmann. Ursache für die Tat seien „Arbeitskonflikte“ gewesen. Ob der Täter berechtigt war, eine Schusswaffe mit sich zu führen, ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch offen.

