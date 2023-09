Schameder: Mit 94 Jahren ein letztes Mal im Segelflieger

Schameder. Volkmar Rothhaupt ist das älteste Vereinsmitglied des Flugsportvereins Schameder. Jetzt ging es für ihn ein letztes Mal in die geliebten Lüfte.

Es ist Sonntag. Fluglehrer Felix Nölling sitzt, wie gewohnt, auf dem Lehrerplatz des Schulungsseglers ASK 13. Diesmal hat ein ganz besonderes Vereinsmitglied auf dem vorderen Sitz Platz genommen.

Volkmar Rothhaupt ist seit 53 Jahren im Flugsportverein Schameder-Wittgenstein e.V. und damit das älteste Mitglied. Aktiv geflogen ist er zuletzt vor 2 Jahrzehnten. Sein Wunsch war, im Alter von 94 Jahren noch einmal sein geliebtes Hobby im Segelflugzeug erleben zu dürfen. „Lautlos im Flieger dahin zu gleiten und die Heimat von oben sehen“, sollte es sein.

Foto: FSV Schameder / FSV Schameder-Wittgenstein

Das Flugzeug, in dem er jetzt sitzt, die ASK 13, hat Volkmar Rothhaupt selbst, zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern, vor etwa 50 Jahren für den Verein beim Hersteller in der Rhön abgeholt. Nachdem sich der Segler vom Schleppflugzeug löst, ist Volkmar auf Thermik angewiesen, um in der Luft bleiben zu können.

Dies scheint jedoch auch nach 20 Jahren ohne Flugpraxis für Volkmar Rothhaupt kein Problem zu sein, denn er steuert den Flieger sicher von Aufwind zu Aufwind. Nach etwas über einer Stunde landen die beiden sicher auf dem Flugplatz in Schameder. Scheinbar ist Fliegen ein bisschen wie Fahrrad fahren, einmal gemeistert, verlernt man es nie. Auch Volkmar gibt zu: „Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um mit fast 95 Jahren nochmal fliegen zu wollen“.Dem Verein war es eine riesige Freude, Volkmar diesen Wunsch erfüllen zu können und wünscht ihm weiterhin alles Gute.

