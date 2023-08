Schameder: Trockner im Pelletwerk fängt Feuer

Leimstruth/Schameder. Erst verliert ein Lkw auf der Leimstruth Öl, dann brennt in einem Pelletwerk ein Trockner: Gleich zwei Einsätze für die Feuerwehr am Mittwoch.

Für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Erndtebrück ging es am Mittwochmorgen früh raus. Zu einem ABC-1-Einsatz alarmierte die Kreisleitstelle die Löschgruppe Schameder am frühen Morgen um 4.25 Uhr. Auf der Leimstruth hatte ein Lkw auf einer Länge von 300 Metern Öl verloren. Geistesgegenwärtig hatte der Fahrer direkt die Feuerwehr alarmiert und sich an den Reinigungsarbeiten beteiligt. Die Löschgruppe war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. Nach einer Stunde konnte sie die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Feuerwehreinsatz in Leimstruth: EIn Lkw verlor auf einer Länge von 300 Metern Öl. Foto: Feuerwehr Erndtebrück/Löschgruppe Schameder

Noch auf der Rückfahrt erfolgte die Alarmierung zu einem Brand im Pelletwerk. „Feuer 4“ lautete um 5.42 Uhr das Einsatzstichwort. In dem Pelletwerk hatte eine Trocknungsanlage gebrannt. Die Mitarbeiter des Werks hatten bereits erste Löschversuche unternommen und die Feuerwehr alarmiert. Zeitnah waren die Einsatzkräfte vor Ort und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren neben der Löschgruppe Schameder auch die Einheiten aus Birkefehl, Birkelbach sowie vom Zug 1 aus Erndtebrück mit der Drehleiter und dem Einsatzleitwagen.

