Schenkbarsches Hoftheater Biedenkopf verfilmt sein Stück

Das Stück enthält in einigen seiner Szenen längere Auszüge aus der originalen Prozessakte des Prozesses gegen den 15-jährigen Jungen Henrich Sangen aus Marburg, der im Mai 1631 der Hexerei angeklagt und am 30. Juli desselben Jahres in Marburg geköpft und verbrannt wurde.

Bad Laasphe/Biedenkopf Der erste Versuch des Ensembles bedeutete eine gewaltigen Kraftaufwand - etwa bei größeren Szenen mit insgesamt 17 Mitwirkenden.

Das Schenkbarsche Hoftheater Biedenkopf hatte ja sein diesjähriges Stück „1631 - Der Tod der Biedenköpfer Hexe Henrich Sangen“ von Christoph Kaiser statt der geplanten Aufführungen anlässlich der Herbstabende auf Schloss Biedenkopf coronabedingt den Sommer über verfilmt. Jetzt ist das Ergebnis via Youtube im Internet zu sehen.

Eigentlich hätte das Stück ja auch zufälligerweise sehr gut zum Gedenkjahr an die Opfer des Hexenwahns gepasst, das dieses Jahr in Marburg begangen wurde. Immerhin enthält das Stück in einigen seiner Szenen längere Auszüge aus der originalen Prozessakte des Prozesses gegen den 15-jährigen Jungen Henrich Sangen aus Marburg, der im Mai 1631 der Hexerei angeklagt und am 30. Juli desselben Jahres in Marburg geköpft und verbrannt wurde. Dabei will das Stück ein differenziertes Bild des historischen Hexenwahns entwerfen – und mit einigen stereotypen Vorurteilen aufräumen, die bis heute durch Fernsehen und Internet geistern.

14 Drehtage in und um Biedenkopf und an der Lahn bei Kernbach

Jetzt ist der erste Versuch des Ensembles, ein Stück zu verfilmen, zum Abschluss gekommen. Das bedeutete eine gewaltigen Kraftaufwand, da es einerseits die Zahl von 17 Mitwirkenden auch in normalen Jahren schwer gemacht hätte, etliche gemeinsame Termine zu finden, um größere Szenen zu drehen. Andererseits kam in diesem Ausnahmejahr noch die Verpflichtung dazu, die jeweils geltenden Corona-Regeln einzuhalten, was für extrem schmale Zeitfenster für das Drehen der Massenszenen sorgte. Trotzdem hat es geklappt. Gedreht wurde an 14 Drehtagen an verschiedenen Drehorten in und um Biedenkopf und an der Lahn bei Kernbach.

Das Ergebnis kann man jetzt im Internet auf youtube.de ansehen – und zwar zusammen mit den einzelnen Szenen und einer zweiteiligen Fassung unter https://www.youtube.com/watch?v=swRQxVo6df4 unter dem Dateinamen „1631 - Der Tod der Biedenköpfer Hexe Henrich Sangen; nach dem Theaterstück von Christoph Kaiser“ auf dem Kanal „Schenkbar Kulturkanal Biedenkopf“.