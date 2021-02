Schlafstörung auffällig häufig in Siegen-Wittgenstein

Siegen-Wittgenstein. In kaum einem Kreis in NRW ist der Anteil der Patienten, die wegen Schlafstörungen stationär behandelt werden, so hoch wie in Siegen-Wittgenstein.

Im Jahr 2019 wurden 4,7 Millionen Patientinnen und Patienten in nordrhein-westfälischen Krankenhäusern vollstationär behandelt. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, war – ohne Berücksichtigung der klinischen Versorgung gesunder Neugeborener – die Herzinsuffizienz mit 106 712 Fällen der häufigste Grund für einen vollstationären Krankenhausaufenthalt. An zweiter Stelle lag Vorhofflattern und -flimmern (81 887 Fälle), gefolgt von der sonstigen chronischen obstruktiven Lungenkrankheit (68 909 Fälle).

Herzinsuffizienz am häufigsten

Auch im Kreis Siegen-Wittgenstein war Herzinsuffizienz der häufigste Grund für eine Einweisung ins Krankenhaus – insgesamt 1530 Patienten, davon 777 Männer und 753 Frauen – wurden deshalb behandelt. Auch auf dem zweiten und dritten Platz stehen Herzkrankheiten: Wegen Vorhofflattern und Vorhofflimmern kamen 1287 Menschen (689 Männer, 598 Frauen) ins Krankenhaus, wegen chronischer ischämischer Herzkrankheit wurden 1187 Menschen (850 Männer, 337 Frauen) eingewiesen.

Mit Schlafstörungen im Krankenhaus

Auffällig hoch ist der Anteil der Patienten im Kreis, die wegen Schlafstörungen stationär behandelt werden mussten. Die Krankheit steht an Platz sieben der Liste, eingewiesen waren deswegen 932 Menschen (631 Männer, 301 Frauen).

Nur in Duisburg ist der Anteil der deshalb behandelten Patienten höher, dort stehen Schlafstörungen auf Platz drei, nur in Essen stehen Schlafstörungen ebenfalls auf Platz sieben. In allen anderen Städten und Kreisen des Landes fiel die Krankheit entweder komplett aus der Liste oder standen, in wenigen Fällen, auf Platz acht oder neun.