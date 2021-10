Schlaganfall: Das sollten Sie im Notfall beachten

Wittgenstein. Am 29. Oktober ist Weltschlaganfalltag: Dr. Dietmar Schäfer von der Vamed Rehaklinik Bad Berleburg über Risiken und Folgen eines Schlaganfalls.

„Plötzlich war meine rechte Seite wie gelähmt. Ich wollte meinen Arm bewegen, doch er reagierte nicht“, erinnert sich der 63-jährige Sauerländer, der im Wittgensteiner Land zu Besuch ist, an seinen Schlaganfall zurück. „Hin und wieder hatte ich zuvor bei gewissen Körperhaltungen Phasen, wo ich kurz inne halten musste, weil mir schummrig wurde. Aber das hatte ich vorher schon einmal und habe mir nichts Schlimmes dabei gedacht. Außerdem hatte ich einige Tage dazwischen, wo der rechte Daumen nicht funktionierte.“

Er suchte Rat bei und der schickte ihn direkt zum MRT. „Da war dann plötzlich mein Sprachzentrum komplett ausgefallen“, erinnert er sich. „Ich hatte Panik. Ich wusste, was ich sagen wollte und hörte dann, was wirklich rauskam. Es war eine Zusammenstellung von willkürlichen Buchstaben, die am Ende kein richtiges Worte ergaben.“ Er kam ins Krankenhaus. Danach folgten sechs Wochen intensives Sprachtraining sowie Ergotherapie. „Ich hatte damals keine Kur gemacht, sondern besuchte eine ambulante Logopädie und Ergotherapie. Ich saß also im Garten und habe laut Ken Follett gelesen. Mit einem Korken zwischen den Lippen und mit der rechten Hand habe ich unter anderem Büroklammern auseinandergebogen und wieder zusammen und sie zwischen den Fingern gedreht.“ Dank dem intensiven Training merkt der 63-Jährige heute nichts mehr von dem einstigen Schlaganfall – zum Glück. Doch es gibt auch Fälle, in denen die Patienten mit schweren Folgen eines Schlaganfalls leben müssen.

Zwei Arten

Jedes Jahr erleiden zahlreiche Menschen einen Schlaganfall – auch in Wittgenstein. „Laut Statistik kommen in Deutschland 452 Schlaganfallpatienten auf 100.000 Menschen pro Jahr. Es ist eine der häufigsten Volkskrankheiten. Etwa 180 Menschen sterben pro Jahr daran“, so Dr. Dietmar Schäfer, ärztlicher Direktor und Chefarzt Neurologie sowie Arzt für Neurologie, Physiologie, Schlafmedizin, Physikalische Therapie und Balneologie, Sozialmedizin und Rehabilitationswesen der Vamed Rehaklinik Bad Berleburg.

Am 29. Oktober – – möchte die Weltschlaganfall-Organisation das öffentliche Bewusstsein für die Erkrankung schärfen und die Prävention fördern. Doch was genau verbirgt sich eigentlich hinter einem Schlaganfall?

„Bei einem Schlaganfall kommt es zu einer schlagartig einsetzenden Durchblutungsstörung des Gehirns. Dabei unterscheiden wir zwischen zwei Arten von Schlaganfällen“, so Dr. Schäfer – und zwar zwischen einem Hirninfarkt und eine Hirnblutung. Erstes werde durch ein Blutgerinnsel ausgelöst, das ein Gefäß im Gehirn verstopft. Eine Hirnblutung entstehe dagegen durch das Platzen oder Reißen einer Ader im Gehirn.

An sich – so der Mediziner – kann dies in jeder Region des Gehirns auftreten. „Jedoch gibt es gewisse Regionen, die besonders häufig betroffen sind. Das sind jene, die unsere Bewegung steuern. Dabei gibt es eine Besonderheit: Ist die rechte Seite des Gehirns betroffen, ist die linke Körperseite gelähmt.“

Mögliche Symptome

„Der Schlaganfall heißt unter anderem so, weil es einen häufig wie einen Schlag trifft“, so Dr. Schäfer. Häufig merkten die Patienten daher im Vorfeld nichts davon. „Aber es gibt natürlich auch Anzeichen, also Symptome, die kkönnen – etwa kurze Durchblutungsstörungen. Man spreche dann auch von einem kleinen Schlaganfall.“ Dies könne unter anderem ein Kribbeln oder ein kurzes Taubheitsgefühl sein. Außerdem kann es vorkommen, dass ein Patient für einen kurzen Moment nicht mehr richtig sehen kann. „Dann sollte man nicht lange warten und sich gleich ins Krankenhaus begeben“, rät der Mediziner. „Man geht davon aus, dass jeder achte Mensch, der einen kleinen Schlaganfall erlitt, innerhalb eines Jahres einen schweren Schlaganfall bekommen kann.“

Schnell reagieren

Die 112 zu rufen rät der Mediziner aus verschiedenen Gründen: „Zum einen sollte man nicht mehr selbst mit dem Auto fahren, da dies lebensgefährlich ist. Zum anderen, sitzen Sie, wenn Sie sich selbst ins Krankenhaus begeben, unter Umständen lange in der Notaufnahme. Nach einem Schlaganfall ist es wichtig, so schnell wie möglich zu reagieren. Während der Fahrt kann man aus dem Rettungswagen heraus im Krankenhaus anrufen, so dass die Kollegen dort das CT schon vorbereiten.“ Dort könne man sehen, ob es sich um eine Verstopfung des Gefäßes handele oder um eine Hirnblutung. „Im Kreiskrankenhaus in Siegen sind die Kollegen spezialisiert darauf. Mittels einer Spritze kann dann die Verstopfung gelöst werden. Wenn dies nicht funktioniert, kann dies mittels einer Katheterbehandlung gelöst werden. Dabei arbeitet man mit einem kleinen Drahtgeflecht.“ Generell gelte bei einem Schlaganfall: Je schneller die Behandlung abgeschlossen werden kann, desto weniger Folgen muss der Patient befürchten. „Wenn die Behandlung vier bis fünf Stunden nach dem Schlaganfall abgeschlossen ist, kann man das Gefäß noch retten.“

Die Folgen

Doch gehe man davon aus, so Dr. Schäfer, dass zwei Drittel der Patienten körperliche Einschränkungen als Folge eines Schlaganfalls haben. „Die reichen vom Koma bis hin zu minimalen Sprachstörungen oder anderen Einschränkungen. Manche Menschen sind danach ihr Leben lang auf Unterstützung im Alltag angewiesen. Aber es gibt auch Patienten, die bettlägerig zu uns kommen und dann am Ende wieder gehen können.“ Intensives Training sei daher besonders wichtig. „Was der Patient innerhalb der ersten zwölf Monate nach dem Krankenhaus-Aufenthalt nicht lernt, bleibt jedoch leider in der Regel dauerhaft“, so Dr. Schäfer.

Doch wie schaut es mit den Risiken aus? Wer ist besonders gefährdet, einen Schlaganfall zu erleiden? Dr. Schäfer: „An sich ist es schon so, dass die Risiken mit den Lebensjahren zunehmen. Aber auch Kinder und Jugendliche können einen Schlaganfall erleiden – der wird dann aber in der Regel eher durch eine Blutung im Gehirn ausgelöst.“

Als Risikofaktoren nennt der Mediziner unter anderem zu hohen Blutdruck, Diabetes oder das Rauchen. „Diese Faktoren können eine sogenannte Verkalkung hervorrufen. Es gibt aber auch einige seltenere Risikofaktoren, wie beispielsweise eine Herzrhythmus-Störung oder angeborene Vorerkrankungen.“

