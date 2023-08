Schloss Berleburg: Erbprinz Gustav Albrecht wurde getauft

Prinz Gustav und Prinzessin Carina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg teilen mit, dass ihr Sohn Gustav Albrecht am 26. August in der Schlosskapelle in Bad Berleburg im engsten Kreis getauft wurde. Die Taufpaten waren (von links nach rechts): I.K.H. Prinzessin Theodora von Griechenland S.K.H. Prinz Christian von Dänemark Frau Ellen Hillingsö Frau Arabella Gaggero S.D. Erbprinz zu Oettingen-Spielberg (Franz-Albrecht) S.D. Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont (Carl-Anton).