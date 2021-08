Die Hände zum Himmel: Beim Schnuppertag auf dem Flugplatz-Gelände hatten die Jugendlichen jede Menge Spaß – und durften auch mit dieser Maschine für Kurzflüge in die Luft.

Ferienspiele Schnuppertag beim FSV: Mit der ASK 13 geht’s in die Luft

Schameder. Acht Jugendliche erleben auf dem Flugplatz Schameder, wie schön das Hobby Segelfliegen sein kann. Und wie man sich beim Ausklinken fühlt.

Acht Jugendliche hatten sich beim FSV Schameder-Wittgenstein angemeldet, um im Rahmen der Erndtebrücker Kinderferienspiele einen Tag in das schönste Hobby der Welt zu schnuppern: dem Segelfliegen. Bei schönstem Wetter konnte jeder zwei Flüge im Winden-Start absolvieren.

Aber zuerst gab es in der Früh eine Stunde Theorieunterricht, wo erste Grundlagen des Segelfliegens und das Verhalten am Flugplatz erklärt wurden. Danach ging’s ran an die Praxis. Zusammen mit den Fluglehrern wurden die Schulflugzeuge gecheckt und zum Start geschoben.

Freier Flug und schöne Aussicht

Für die Anfängerschulung wird beim FSV die ASK 13 genutzt, die sehr gutmütige Flug-Eigenschaften hat. Ein Teil der Jugendlichen konnte seinen zweiten Flug mit der Janus B absolvieren, einem moderneren Segelflugzeug. So hatten sie einen Vergleich zwischen Anfänger- und Fortgeschrittenen-Schulung.

Nach dem Startcheck konnte es endlich losgehen. Die ersten Reaktionen der jungen Leute: „Oh, geht das schnell. Oh, ist das steil.“ Spätestens nach dem Ausklinken in 350 bis 400 Metern genossen aber alle den freien Flug und die schöne Aussicht.

Fachsimpeln mit erfahrenen Piloten

Während der fünf- bis 15-minütigen Flüge bekamen die Jugendlichen ein erstes Gefühl für das Steuern eines Segelflugzeuges. Nach der Landung wurde das Flugzeug wieder an den Start für den nächsten Piloten geschoben.

Die Zeit bis zum Zurückholen des Flugzeuges nutzten die Jugendlichen am Startwagen zum Fachsimpeln mit erfahrenen Piloten, die tatkräftig den Flugbetrieb unterstützten. Zum Ende der Veranstaltung gab es ein Abschlussgespräch, in dem den Jugendlichen nochmals erklärt wurde, dass die Schnuppermitgliedschaft für die nächsten vier Wochen gültig ist. Die meisten Jugendlichen gingen mit einem breiten Grinsen nach Hause – und wer weiß, vielleicht sieht der FSV Schameder-Wittgenstein ja den ein oder anderen wieder.

Generell können Schnuppermitgliedschaften für Jung und Alt jederzeit begonnen werden. Weitere Infos dazu und zum Flugplatz im Internet unterwww.flugplatz-schameder.de

