Schöne Bescherung für die Vereine

Alle Jahre wieder: Für die Sparkasse Wittgenstein gehört die große Spendenaktion am Ende des Jahres genauso zu Weihnachten dazu wie der Weihnachtsbaum. Erneut waren zahlreiche Vertreter von Vereinen in die Schalterhalle der Hauptgeschäftsstelle an der Poststraße eingeladen, um vom Nikolaus Spendenschecks entgegen zu nehmen. Insgesamt 90.700 Euro flossen an diesem Abend für gute Zwecke in der Wittgensteiner Heimat.

133 Spendenempfänger freuten sich über das Geld, das sie im kommenden Jahr in ihre Projekte stecken können. „Damit möchten wir auch die vielen Menschen unterstützen, die Wittgenstein durch ihren ehrenamtlichen Einsatz mit Tatkraft und Ideen so liebenswert machen“, erklärten die Sparkassendirektoren Axel Theuer und Andreas Droese.

In den meisten Fällen ist das Geld schon verplant

Wittgenstein Engagement soll fortgesetzt werden Unter anderem folgende Vereine haben Spenden empfangen: Bad Laaspher Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Heimatverein Schameder, Dorfgemeinschaft Birkefehl, Malteser, TuS Dotzlar, TV Arfeld, VfL Bad Berleburg, TV Wingeshausen, DLRG, Sportfreunde Edertal, Generationsverein Girkhausen oder auch die Kyffhäuser Kameradschaft Bad Berleburg. Soweit die Rahmenbedingungen – wie zum Beispiel die anhaltende Negativzins-Politik der Europäischen Notenbank – es zuließen, so die Sparkasse Wittgenstein, wolle sie das Engagement auch in der Zukunft fortsetzen. Wichtig ist der Sparkasse, dass die geförderten Zwecke langfristig wirken – und möglichst vielen Menschen Nutzen bringen.

Rüdiger „Mecki“ Hartmann schlüpfte in die Rolle des Weihnachtsmannes und bescherte die anwesenden Gäste mit den verschiedenen Spendenschecks, die ihm kurz zuvor der Sparkassen-Vorstand zugesteckt hatte.

In den meisten Fällen ist das Geld schon verplant: So will der Bad Laaspher Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit weiter daran arbeiten, die alte Synagoge, die Anfang 2019 erworben wurde, mit Leben zu füllen. Die Dorfgemeinschaft Birkefehl plant, den Dorfplatz zu befestigen und zu verschönern. Die Malteser stecken das Geld in ihren „Herzenswunsch“- Krankenwagen. Der Turnverein Arfeld hingegen möchte das Geld in seine rasant anwachsende Bogenschieß-Abteilung investieren.

„Gut für Wittgenstein“ mehr als ein Slogan

„Der Sparkasse geht es gut, wenn es den Wittgensteinern gut geht, so Andreas Droese. „Und darum wollen wir mit unseren Möglichkeiten dazu beitragen, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Das ,Gut für Wittgenstein’ in unseren Werbeanzeigen ist daher weit mehr als nur ein Slogan, sondern wir nehmen diese Aussage sehr ernst und leben sie aktiv, zum Beispiel auch mit dem jährlichen Spendenaufkommen für heimische Zwecke.“

Im gesamten Jahr 2019 seien es erneut 270.000 Euro gewesen, welche die Sparkasse Wittgenstein in 468 Einzelfällen in Form von Spenden und Sponsoring-Leistungen ausgeschüttet habe. „In unseren Sponsoring-Grundsätzen haben wir uns bewusst breit aufgestellt, um möglichst viele gemeinwohl-orientierte Aufgaben in Wittgenstein unterstützen zu können“, erläuterte Axel Theuer.

Demnach seien unter anderem Kindergärten, Sport- Gesang- und Heimatvereine, die beiden gemeinnützigen Musikschulen in Wittgenstein, die Heimatmuseen, die Jugendfeuerwehren, die Kulturgemeinden und mehrere soziale und kirchliche Einrichtungen bedacht worden.

Appell: Für 2020 wieder Anträge stellen

Auch im kommenden Jahr will die Sparkasse wieder Spenden verteilen. Andreas Droese rief daher die Anwesenden auf, auch weiterhin Spendenanträge zu stellen.