Bad Laaspher Schülerinnen beweisen Können in DELF-Prüfung

Bad Laasphe. Endlich halten die Jugendlichen ihre Zertifikate für sehr gute Französisch-Kenntnisse in den Händen – doch bis dahin war es ein langer Weg.

Dass das vergangene Schuljahr – geprägt durch Homeschooling, Wechselunterricht und Videokonferenzen – viele vor Herausforderungen stellte, hielt vier Schülerinnen des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe nicht davon ab, ihre Französisch-Kenntnisse in der anspruchsvollen DELF-Prüfung unter Beweis zu stellen. Nun erhielten alle vier endlich ihre Zertifikate.

Lesen Sie auch: Bad Laaspher Lehrer erntet viel Lob für Digital-Engagement

Das Zertifikat DELF steht für Diplôme d’Études en Langue Française und stellt eine Prüfung dar, die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der Französischen Botschaft und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW abgenommen wird. Die Teilnehmer müssen dabei Kompetenzen in der gesprochenen und geschriebenen Fremdsprache unter Beweis stellen – und können so das lebenslang gültige und weltweit anerkannte Zertifikat auf vier Kompetenzniveaus (A1 bis B2) erhalten. Dieses Zertifikat dient als offizieller Nachweis für französische Sprachkenntnisse bei der Immatrikulation an einer Hochschule oder bei der Bewerbung für eine Arbeitsstelle, beispielsweise in Frankreich, Belgien, Kanada und der Schweiz.

Um sich auf diese anspruchsvolle Prüfung Anfang Januar 2021 vorzubereiten, hatten sich die Schülerinnen und Schüler im vergangenen Schuljahr in einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden. So war zumindest noch der Plan am Anfang des Schuljahres. Doch natürlich blieb auch die DELF-Prüfung von der Pandemie nicht unberührt, sodass auch die AG online und „auf Distanz“ stattfinden musste.

Viel Eigenverantwortung gefordert

Die Schülerinnen hatten dabei zwar immer die Möglichkeit, verschiedene Prüfungsteile alleine, mit einem Partner oder auch in Videokonferenzen mit der AG-Leiterin Katharina Hofmann zu simulieren, aber natürlich verlangte die Vorbereitung so in diesem Jahr noch mehr Eigenverantwortung von den Prüflingen ab. Dass darüber hinaus die Termine für die schriftliche und mündliche Prüfung mehrfach verschoben wurden und schließlich auch die mündliche Prüfung mit einer Muttersprachlerin – nicht wie gewohnt in Olpe – sondern nun online im Zuge einer Videokonferenz stattfand, sorgte für weitere Anspannung.

Lesen Sie auch: Bad Laaspher Oberstufen-Schüler wählen sozial-liberal

Im Mai und Juni galt es dann endlich für die vier Schülerinnen, die Prüfung in den Bereichen Textverständnis, Textproduktion, Hörverstehen und mündliche Kommunikationsfähigkeit zu bestehen. Alle vier Schülerinnen trotzten allen Widrigkeiten und zeigten hervorragende Ergebnisse, die sie nun auch endlich auf ihren Zertifikaten vorfinden: Die Kompetenzstufe A2 erreichten Noemi Achenbach und Lavinia Wagner, beide ehemals Klasse 8a. Julia Osterrath und Laura Wagner, beide ehemals Klasse 9b, erhielten das Zertifikat für das Kompetenzniveau B1. Schulleiterin Corie Hahn freute sich über die Auszeichnung der Schülerinnen und Schüler und gratulierte ebenso wie die Fachschaftsvorsitzende und AG-Leiterin Katharina Hofmann zu den hervorragenden Ergebnissen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein