Schüllar-Wemlighausen: Eine ganz besondere Spende

Schüllar-Wemlighausen. Zum ersten Mal haben die örtlichen Vereine aus dem Doppelort gemeinsam ein Fest veranstaltet. Einen Teil des Erlöses haben sie nun gespendet.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass in Schüllar-Wemlighausen gemeinsam gefeiert wurde. Am 3. Oktober fand dort das erste Erntedankfest statt, welches von den örtlichen Vereinen gemeinsam organisiert wurde – genau einen Monat später werden nun zwei Spenden aus dem Erlös von eben jenen Fest übergeben. So kann sich die Elterninitiative „Spielplatz Heidebrücke“ über 500 Euro und der Förderverein der Grundschule über 250 Euro freuen. „Uns war es wichtig, dass die Spenden auch hier bei uns im Ort bleiben“, sagt Ortsvorsteherin Doris Frank. „Zum einen, weil die meisten Besucher hier aus Schüllar und Wemlighausen kamen und zum anderen, weil wir einige Baustellen hier bei uns angehen möchten.“

Die Spende

Vor kurzem haben sich die Vereine aus dem Doppelort getroffen, um gemeinsam über den Verwendungszweck des Erlöses aus dem Fest zu diskutieren. „Jeder konnte konnte sagen, wohin er gerne spenden würde“, so Frank. Und am Ende waren sich alle einig: Die Spende wird aufgeteilt. „Der Grund, warum wir für den Spielplatz 500 Euro spenden ist, dass dort die Investition etwas höher ist“, sagt Sebastian Althaus. Der Spielplatz soll zu einem Mehrgenerationsplatz umgewandelt werden – einem Dorfplatz für jedes Alter. „Wir freuen uns sehr über diese Spende“, sagt Katrin Feige. Zudem werden dort tatkräftige Helfer gesucht, die unter anderem im Frühjahr bei den Arbeiten mit anpacken. Seit 2013 kümmern sich die Eltern bereits um den Spielplatz.

Und auch der Förderverein der Grundschule ist dankbar für die 250 Euro. Ein Teil der Spende fließt in die Bibliothek, ein weiterer Teil soll den Kindern der Grundschule im Rahmen eines gemeinsamen Ausflugs zugute kommen, um ihnen so ein Stück Normalität zurückzugeben.

Dass diese Spende zustande gekommen ist, hätten die Vereine zu Beginn nicht gedacht. „Unser Ziel war es eigentlich, kein Minus zu machen“, so Althaus. Daher freut es sie umso mehr, dass sie nun die beiden Schecks an den Förderverein und an Katrin Feige vom Spielplatz Heidebrücke übergeben können.

Das Erntedankfest

Das Erntedankfest am 3. Oktober war das erste Fest, dass die örtlichen Vereine in Schüllar-Wemlighausen gemeinsam veranstaltet haben und – da sind sich alle einig – es wird nicht die letzte gemeinsame Veranstaltung sein. „Was wir als nächstes veranstalten, ist noch unklar, wir möchten ja keine Konkurrenzveranstaltungen zu Bad Berleburg oder anderen Vereinen hier machen. Da werden wir noch gemeinsam schauen“, sagt Doris Frank.

Zwischen 300 und 400 Gäste sind zum Erntedankfest zur Schützenhalle gekommen.

