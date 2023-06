Schüllar-Wemlighausen feiert Schützenfest mit „Nachtschicht“

Das scheidende Königspaar Kurt und Vanessa Frank gibt die Insignien am Samstagabend an die Nachfolger ab.

Schüllar-Wemlighausen. Schüllar-Wemlighausen feiert nicht nur Dorfjubiläum, sondern auch Schützenfest. Jetzt wird die wichtige Frage geklärt, wer den Vogel schießt.

Vogelschießen, Festzug und Party: Der Schieß- und Schützenverein Schüllar-Wemlighausen feiert am kommenden Wochenende, 3. und 4. Juni, sein traditionelles Schützenfest. „Nach einem großartigen Neustart im vergangenen Jahr, wo das große Jubiläumsschützenfest nachgefeiert werden konnte und das Stadtschützenfest der Berleburger Schützenvereine ausgerichtet wurde, freut sich der Verein auch in diesem Jahr auf harmonische und begegnungsreiche Festtage. Möge das Schützenfest auch in diesem Jahr wieder dazu beitragen, die Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Bewohner der beiden Dörfer zu vertiefen und die Verbundenheit des Vereins zu den Nachbarvereinen und Freunden zum Ausdruck zu bringen“, schreibt Gerd Henning Homrighausen, 1. Vorsitzender des Schieß- und Schützenvereins Schüllar-Wemlighausen 1921.

Festprogramm

Los geht es am Samstagmorgen bereits um 9.30 Uhr mit der Ausgabe der Schießnummern. Um 11.30 Uhr beginnt dann nach der Begrüßung und den Ehrenschüssen das Preis- und Vogelschießen auf dem Schützenplatz. Dann entscheidet sich, wer das neue Schützenkönigspaar und damit Nachfolger von Kurt und Vanessa Frank wird. Die Krönung findet um 20 Uhr statt, bevor ab 20.30 die Band „Nachtschicht“ für Stimmung sorgt.

Der große Festzug findet Sonntag statt. Um 13 Uhr heißt es: Antreten am ehemaligen Gasthof Aderhold in Wemlighausen. Für die jüngeren Besucher gibt es um 16 Uhr den Kindertanz, den Königstanz gibt es um 17 Uhr.

Musikalisch begleitet wird das Schützenfest am Samstag durch das Blasorchester Nordenau-Oberkirchen und die Band „Nachtschicht“ – am Sonntag durch das Tambourcorps „Wittgenstein“ Dotzlar, das Blasorchester Nordenau-Oberkirchen und die Stadtkapelle Frankenberg.

