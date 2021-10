Schüllar-Wemlighausen: Schützen feiern Wiedersehen

Die Sauerlandmusikanten spielen beim Familientag des Schieß- und Schützenvereins Schüllar-Wemlighausen, der in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen sein 100-jähriges Jubiläum feiert.

Schüllar-Wemlighausen. Schützen feiern und freuen sich über Fördergelder, den größten Schützenvogel der Welt und ein Stück Normalität.

Der Schieß- und Schützenverein Schüllar-Wemlighausen 1921 hatte am Sonntag zum Familientag in die Schützenhalle geladen. Bei musikalischer Begleitung durch die Sauerlandmusikanten konnten die kleinen Gäste die Zeit auf dem angrenzenden Sportplatz oder auf der aufgebauten Hüpfburg verbringen.

Menschen wollen wieder etwas erleben

Der 1. Vorsitzende Gerd-Henning Homrighausen freute sich darüber, dass das Angebot von der Bevölkerun<g gut angenommen wurde: „Wir merken, dass die Leute wieder was machen, erleben und andere sehen wollen!“ Außerdem sagte er: „Wir dürfen nicht mehr zurückschauen, wir müssen in die Zukunft schauen und davon ausgehen, dass unser Jubiläumsschützenfest im nächsten Jahr gefeiert werden kann.“ Homrighausen dankte der Bevölkerung, den Schützenbrüdern und -schwestern und natürlich auch allen anderen für die Hilfe und Unterstützung bei dem Tag sowie in der schwierigen Zeit. Erfreut zeigte er sich zudem darüber, dass der Verein über die Initiative „Neustart miteinander“ vom Land NRW Fördergelder bekommen konnte.

Der größte Schützenvogel der Welt

Die Sauerlandmusikanten spielen beim Familientag des Schieß- und Schützenvereins Schüllar-Wemlighausen, der in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Foto: Bastian Grebe

Der 1. Vorsitzende möchte auch an die Aktionen rund um den „größten Schützenvogel weltweit“ erinnern. Zum einen können alle Bewohner von Schüllar und Wemlighausen einen Umschlag mit Gewichtsschätzungen, ihrem Namen und pro Tipp einem Euro (maximal drei Tipps) bei Gerd-Henning Homrighausen einreichen. Der Gewinner bekommt nachher einen Gewinn überreicht. Alle Kinder bis zwölf Jahre können Namensvorschläge in einem Briefumschlag einreichen. Die sind kostenlos und jedes Kind erhält im Nachhinein eine Prämie. Beide Aktionen laufen bis zum 29. Dezember.

