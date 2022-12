Schüllar-Wemlighausen: So ernähren sich Schulkinder gesund

Schüllar-Wemlighausen. Eltern und Kinder hatten es sich gewünscht, das vor Corona beliebte, gesunde Frühstück wieder einzuführen. Das wurde bei der Premiere serviert.

Bewegung und gesunde Ernährung - zwei Eckpfeiler des Leitbildes an der Grundschule im Odeborntal in Schüllar-Wemlighausen, mussten während der Corona-Pandemie zumindest teilweise pausieren.

Beim gesunden Frühstück an der Grundschule im Odeborntal greifen die Schülerinnen und Schüler gerne zu. Foto: Grundschule im Odeborntal / WP

Jetzt ist das volle Programm zurück: Aus der Schulpflegschaft heraus wurde der Wunsch geäußert, das vor Corona so beliebte gesunde Frühstück wieder einzuführen. Obst und Gemüse gehören ebenso dazu, wie Brot mit frischem Belag. Die Schule nutzte in der Vergangenheit das EU-Programm Schulobst und knüpft jetzt daran an. Um Lebensmittel in Bio-Qualität kaufen zu können, konnte mit dem örtlichen Maler- und Lackierermeister Stephan Wahl ein Sponsor gewonnen werden, der zudem Wert darauf legte, „dass wir mit möglichst wenig Verpackungsmüll auskommen“. Gesagt getan.

Bio-Produkte auf dem Frühstückstisch

Stephan Wahl steuerte zum jüngsten gesunden Frühstück kurz vor der Weihnachtspause für alle Klassen die Bio-Produkte bei: „Das passt zum Unternehmen, wir arbeiten sehr häufig mit ökologischen Baustoffen, beispielsweise mit Lehmputz.“ Gestaltet wurde das Frühstück mit frischen Waffeln von der Klasse 3a und natürlich mit Unterstützung der Eltern. „Gesunde Ernährung ist bei uns ein ganz wichtiges Feld. Wenn wir dazu noch Unterstützung von Sponsoren bekommen, ist das umso besser“, betonte Schulleiterin Julia Weller. Ihr Dank gehe in diesem Zusammenhang an alle Unterstützer.

Stichwort Bewegung: Die Physiotherapie-Praxis Marburger bietet seit Oktober Sportstunden an der Grundschule im Odeborntal an. Auch dies ist mit Unterstützung von Sponsoren möglich.

