Schüllar-Wemlighausen: Viel Lampenfieber vor dem Mikrofon

Schüllar/Wemlighausen. Nach der Absage von zwei Konzerten sollen die Proben des Männerchores nicht umsonst gewesen sein – also lassen sie sich etwas einfallen.

Mit großem Eifer wurde in den letzten Wochen und Monaten beim MGV „Erholung 1878“ Schüllar-Wemlighausen weihnachtliches Chorwerk Stunde um Stunde eingeübt. Die bittere, aber dennoch notwendige Absage des Konzerts mit dem Gemischten Chor Sängerbund Raumland in der Bonifatiuskirche sowie das Heimspiel als Konzert in der Odebornskirche Schüllar-Wemlighausen erreichte die Mitglieder prompt.

Lieder erklingen in Odebornskirche

„Wir singen trotzdem!“, war sich der 1. Vorsitzende Jürgen Saßmannshausen-Aderhold sofort sicher. Den nötigen Rückenwind dafür erhielt der Chor von André Braun, der bereits seit 2009 der Leiter des Männerchores ist. „Schließlich haben wir dafür geprobt und uns dann dazu entschlossen, die Lieder für eine CD aufzunehmen.“

Am Freitag war das „Publikum“ dann ein Mikrofon – und das Lampenfieber bei den Sängern ähnlich hoch wie bei einem Bühnen-Auftritt. Schließlich sollte jeder Ton perfekt sitzen bei „Süßer die Glocken“, „Kommet ihr Hirten“ oder „Tebje Pojem“. Dankbarerweise kommt hier der Raumklang durch die Kirchenarchitektur optimal zur Geltung. Ursprünglich geplant war neben der Vertonung eine Videoaufnahme, doch der Kameramann war kurzfristig verhindert.

Die den Chormitgliedern angehörigen Familien können sich nun unter dem Tannenbaum über bekannte Stimmen aus der heimischen Lautsprecheranlage freuen. Doch auch der Dorfbevölkerung möchte der Chor sein Werk nicht vorenthalten. Geplant ist, in der täglich zwischen 9 bis 18 Uhr geöffneten Odebornskirche die aufgenommenen Lieder im Hintergrund abzuspielen. „Der Chor ist dann deutlich gut in der ganzen Kirche zu hören“, so Klaus Aderhold.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Noch gar nicht so lange her: Der MGV „Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros“ aus den Niederlanden tritt gemeinsam mit den Gastgebern vom MGV „Erholung“ Schüllar-Wemlighausen in der evangelischen Stadtkirche Bad Berleburg auf. Foto: André Braun

Doch selbst die Zusammenkünfte innerhalb des Chores werden von den Mitgliedern sehr ernst genommen. „Wir sind alle geimpft und haben uns vorsichtshalber vorher getestet. Deshalb konnten wir die Lieder als Chor aufnehmen“, heißt es.

Stellvertretend lädt der MGV „Erholung 1878“ Schüllar-Wemlighausen schon jetzt zum Familiengottesdienst an Heiligabend unter besonderen Voraussetzungen ein: Um 16.15 Uhr startet dieser auf dem Wemlighäuser Schützenplatz. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

