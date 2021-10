Schützen in Wingeshausen durch Corona hart getroffen

Schieß- und Schützenverein Wingeshausen: In Zeiten von Pandemie und Ausgangssperren ist alles um ein Vielfaches komplizierter.

Wingeshausen. Die Zeit seit der letzten regulären Jahreshauptversammlung des Schieß- und Schützenvereins Wingeshausen am 18. Januar 2020 war alles andere als normal. An diesem Abend hat vielleicht der ein oder andere mit seinem Sitznachbarn über „dieses neue Virus aus China“ gesprochen, welche Ausmaße es annehmen und welche Herausforderungen es für unseren Alltag bedeuten würde, ahnte damals niemand. Nur knapp zehn Tage später erreichte der erste bestätigte Fall die Bundesrepublik, am 22. März 2020 ging ganz Deutschland in den ersten Lockdown, was darauf folgte und welche Konsequenzen die Pandemie mit sich brachte und weiter mit sich bringt ist jedem bekannt.

Erste Veranstaltung betroffen

Die erste Veranstaltung, die der Pandemie zum Opfer gefallen ist, war das Dartturnier 2020, damals vielleicht noch im Glauben, in ein paar Wochen kehren wir wieder zur Normalität zurück, war der Verein im Juli 2020 gezwungen das traditionelle Schützenfest abzusagen. Von allen geplanten Veranstaltungen im Jahr 2020 wurden bis auf die Jahreshauptversammlung 2020 Opfer der vielen Maßnahmen zur Pandemie Bekämpfung. 2020 feierte der Verein sein 92-jähriges Bestehen. Am 18. Januar begann das Veranstaltungsjahr mit der Jahreshauptversammlung. Nachdem Dartturnier und Flohmarkt nicht stattfanden und schließlich, schweren Herzens, das Schützenfest nicht gefeiert werden konnte, war Kreativität gefragt. Um das Festwochenende nicht sang- und klanglos ausfallen zu lassen war es möglich, gemeinsam mit den Festkapellen wenigstens musikalisch einen Hauch von Schützenfest in das Dorf zu bringen.

Gartenschützenfest als Alternative

Unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen spielten am Samstag der Musikverein Heid und am Sonntag, zur Zeit des Frühschoppenkonzerts die Trachtenkapelle Accordia Fleckenberg für viele gut sicht- und hörbar an der Helle. Begleitet wurden die Musikformationen von den Königspaaren Frank Hof und Nathalie Stöcker sowie Nico Wahl und Fabienne Stenger, der Vereins-Fahne und dem Vorstand. Viele Vereinsmitglieder erwiesen sich als besonders kreativ. Nachdem die „Konzerte“ der Kapellen beendet waren, wurde das Schützenfest im kleinen Rahmen in heimische Gärten verlegt und hier und da soll auch der ein oder andere Schützenkönig bzw. Königin ermittelt worden sein.

Nach langer Pandemiezeit konnte der Vorstand des SSV Wingeshausen jetzt wieder zur Jahreshauptversammlung einladen und in diesem Rahmen zahlreiche Mitglieder ehren. Foto: Jörg Schneider / SSV Wingeshausen

2020 konnten 24 Mitglieder für 25., 40., 50. und 60-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt werden.

Ehrungen für 2020 und 2021 2020 Ehrenmitglieder: Gerd Althaus, Christel Freischlader, Rüdiger Kienapfel, Hildegard Pritzel, Dieter Schlabach, Ernst Sittler, Werner Sonneborn und Karin Sonneborn. 60 Jahre im Verein: Artur Koch. 50 Jahre: Magdalene Metting, Margitta Schneider, Horst Schulz. 2021 25 Jahre Vorstandstätigkeit: Joachim Wied Ehrenmitglieder: Inge Bartsch, Erika Burghardt, Detlef Burghardt, Karl Heinz Brongkoll, Ulrich Böhl, Gerhard Kroh, Claudia Sonneborn, Christina Stark, Anette Stricker, Rita Treude, Richard Treude und Karsten Wolter. 70 Jahre im Verein: Herbert Fischer und Helmut Friedrich. 50 Jahre: Elisabeth Beuter (Schäfers), Karl Treude, Heinrich Bald, Fritz Freischlader, Erwin Otto Treude, Hans-Volker Bartsch und Karl-Heinz Brongkoll. 40 Jahre: Henning Stark, Marko Wied, Hans Erbau, Stefan Treude, Thomas Wetter und Matthias Willert. 25 Jahre: Mischa Schlabach, Oliver Bänfer, Henning Grebe, Mechthild Zacharias, Rita Wied, Hartmut Hennecke und Tobias Menn.

Ab April 2020 traf sich der Vorstand lediglich zu einer Präsensvorstandssitzung im Juni 2020. Alle anderen Sitzungen fielen pandemiebedingt aus. Wichtige Themen und anfallende Arbeiten wurden in kleinen Gruppen respektive per mobiler Kommunikation besprochen und koordiniert. Trotz des überwiegenden Stillstandes des gesellschaftlichen Lebens fielen natürlich zahlreiche Arbeiten in und um die Schützenhalle an. Schon in normalen Zeiten bedarf es eines großen Engagement der Vereins- und Vorstandsmitglieder alle anfallenden Aufgaben zu erledigen. In Zeiten von Pandemie und Ausgangssperren ist dies um ein Vielfaches komplizierter. „Deshalb möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich allen danken, die auch unter erschwerten Bedingungen einen Teil Ihrer Freizeit unserem Verein gewidmet haben“, so der 2. Vorsitzende des SSV Wingeshausen, Dr. Christian Stark.

