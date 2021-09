Kreisdelegiertentag Schützen Wittgensteins: Kritik an Jugendarbeit der Schützen

Schwarzenau. Die Schützen Wittgensteins haben sich zum Kreisdelegiertentag getroffen. Zwei neue Positionen wurden besetzt. Die Jugendarbeit enttäuschte.

Fast als hätte es nie eine Pandemie gegeben, fanden sich jetzt die Delegierten 29 Wittgensteiner Schützenvereine zum Kreisdelegiertentag des Schützenkreises Wittgenstein zusammen. Enttäuschung herrschte jedoch über über die Jugendarbeit im Kreis, nachdem nur 25 Personen aus 15 Vereinen zum Jugendtag erschienen waren.

Für die nächsten Jugendtage (die nächsten drei Jahre sind schon an Vereine als Gastgeber vergeben) sollen sich die Vereine wieder mehr engagieren, so Kreisvorsitzender Thorsten Bätzel: „Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann tretet euren Jugendleitern in den Hintern.“ Im Vordergrund standen jedoch die Ehrungen und Wahlen.

So wurde Luise Kaiser vom Schützenkreis Wittgenstein zum Ehrenmitglied bestimmt: „Du hast dich im

Luise Kaiser (Mitte, SK Wittgenstein) wurde zum Ehrenmitglied ihres Dachverbands ernannt. Sie war 20 Jahre lang im Vorstand des Schützenkreises tätig – zunächst als 2. Geschäftsführerin und dann nach kurzer Zeit als 1. Geschäftsführerin. Foto: Hans Peter Kehrle / WP

Schützenkreis besonders verdient gemacht. Du hast 20 Jahre lang im Schützenkreis als 2. Geschäftsführerin und nach kurzer Zeit als 1. Geschäftsführerin gearbeitet.“

Die Ehrungen

Die Verdienstmedaille des SK Wittgenstein erhalten: Hermann-Volker Braun (SuSV Elsoff), Lars Eric Latt (SV Birkelbach), Thorsten Klos, Christel Niediek und Irmtraud Treude (alle drei SSG Schwarzenau). Die Ehrennadel des SK Wittgenstein erhalten Karsten Hof (SV Müsse, nachgeholt aus 2019), Martina Schmidt (SV Erndtebrück), Wolfgang Dornhöfer (SV Glashütte) und Thorsten Bätzel (SK Wittgenstein). Hartmut Zissel erhielt für seine 16 Jahre währende Tätigkeit im Kreisvorstand ein Präsent des Schützenkreises. Er hat als Kreisjugendleiter sein Amt auf dem Jugendtag an Andreas Bätzel übergeben und wird als Landesjugendleiter für sportliche Jugendarbeit im Westfälischen Schützenbund (WSB) weiter für die Schützenjugend tätig sein.

Hartmut Zissel (links) wurde als Jugendleiter verabschiedet. Foto: Hans Peter Kehrle / WP

Die Verdienstnadel des WSB erhält Johanna Dreisbach vom SK Wittgenstein. Die Ehrennadel des WSB ging an Hans-Joachim Grebe, ebenfalls vom SK Wittgenstein, sowie an Udo Jansohn von der SSG Schwarzenau.

Ehrenzeichen in Silber für herausragender Leistung auf Vereinsebene aus dem Jahr 2020 erhielten Andreas Hassler (SV Glashütte), Ernst Burkhard Kassel (SSG Schwarzenau) Christoph Kroh (SSG Schwarzenau), Ekkehard Spies (SuSV Elsoff) und Matthias Prietzel (SuSV Elsoff). 2021 erhalten Christin Harms (SV Erndtebrück), Andre Haschke (SV Erndtebrück) , Thorsten Stöcker (SV Glashütte) und Thomas Jansen (SSG Schwarzenau) das Ehrenzeichen in Silber.

Die Jugendverdienstnadel erhalten BronzeMarco Schaar (SV Tell Birkefehl)Monja Flender (SV Tell Birkefehl)Stefan Klein (SV Benfe) und André Benner (SV Birkelbach)

Die Wahlen

Zwei neue Posten wurden vergeben: Zum Kreisschützenoberst wurde Ralf Bätzel ernannt, Kreisschützenmajor ist ab sofort Dieter Spies. Die beiden leiten die Ehrenformation des Schützenkreises Wittgenstein und sind für die Sparte Tradition und Brauchtum zuständig. Thorsten Bätzel bleibt dank der Wiederwahl Vorsitzender des SK Wittgenstein, neuer 3. Vorsitzender ist Joscha Haßler.

