Schützenfest Berleburg: Fragen zu einem rätselhaften Foto

Dieses Foto von einem Schützenfest aus den 1930er Jahren wirft Fragen auf, bei denen die Leser unserer Zeitung helfen können. In der Bildmitte sind Fürst Gustav Albrecht und Fürstin Margareta zu identifizieren. Das lässt auf ein Schützenfest in Berleburg schließen.

Bad Berleburg. Ein privates Foto aus den 1930er Jahren stellt die Stadtarchivarin Rikarde Riedesel vor ein Rätsel, bei dem die Leser mithelfen können.

Die digitale Kopie eines historischen Fotos eines Schützenfestes gibt Rätsel auf. Die Bad Berleburger Stadtarchivarin Rikarde Riedesel hat ihre Recherche begonnen – und hofft nun auf die Mithilfe unserer Leser und auf weitere Informationen. Das geht aus einem Schreiben der Stadtverwaltung hervor. In Zeiten wie diesen, in denen Corona das öffentliche Leben in den Lockdown zwingt, scheint der Gedanke an Schützenfeste ein Gedanke an eine gefühlt ferne Vergangenheit zu sein. Bis der Wunsch nach Volksfesten und Traditionsveranstaltungen dieser Art wieder Realität ist, kann ein Blick in die Vergangenheit ein sinnvoller Zeitvertreib sein.

Höhepunkte des Jahres

Denn Schützenfeste waren im Stadtgebiet von Bad Berleburg schon immer ein Höhepunkt für die Menschen – eine Tatsache, die bis in die Gegenwart gültig ist. Rikarde Riedesel hat deshalb ebenfalls den Blick in die Vergangenheit gerichtet. Die Archivarin der Stadt Bad Berleburg hat jetzt eine digitale Kopie eines historischen Fotos eines Schützenfestes erhalten. Das Foto ist laut den Recherchen von Rikarde Riedesel in den 1930er Jahren entstanden. Genauere Angaben fehlen allerdings. Es handelt sich dabei um ein historisches Zeitdokument, weshalb auf dem Foto auch Symbole aus der Zeit des Nationalsozialismus zu sehen sind. Rikarde Riedesel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es explizit nicht um die Verherrlichung entsprechender Symboliken oder der Gräueltaten der Nationalsozialisten geht, sondern es sich um ein Zeitdokument handelt.

Fürstenpaar erkannt

Derweil hat die Archivarin in der Bildmitte Fürst Gustav Albrecht und Fürstin Margareta identifiziert – die weiteren Menschen sind ihr allerdings nicht bekannt. Gerade die Anwesenheit von Fürst und Fürstin spricht dafür, dass das Fest in Berleburg stattgefunden hat. Und deshalb hofft Rikarde Riedesel nun auf neue Hinweise, um eine genauere Zuordnung vornehmen zu können. „Es wäre schön, wenn wir Hinweise zu den Personen auf dem Foto erhalten würden, um möglichst viele von ihnen zu identifizieren. Außerdem versuchen wir, das exakte Entstehungsdatum des Bildes herauszubekommen“, erklärte Rikarde Riedesel. Die Stadtarchivarin würde sich über entsprechende Hinweise freuen, um den Personen auf dem Foto wieder Namen geben zu können. Und eine genauere Betrachtung des Fotos ist schließlich auch eine Möglichkeit, eigene Erinnerungen aufleben zu lassen – an persönliche Erlebnisse im Rahmen von Schützenfesten in den vergangenen Jahren oder sogar Jahrzehnten. Und sie ist zugleich die Möglichkeit, die Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung der zünftigen Tradition zu beleben – in der Zeit nach Corona.

Entsprechende Informationen zu dem historischen Foto nimmt Rikarde Riedesel gerne telefonisch unter 02751-923-232 oder per E-Mail unter r.riedesel@bad-berleburg.de entgegen.