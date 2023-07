Schützenfest Birkefehl: Wer wird neuer Schützenkönig?

Birkefehl. Am Wochenende wird in Birkefehl Schützenfest gefeiert und der Nachfolger von Florian Dreisbach gesucht. Musikalische Highlights laden zum Feiern.

Das Schützenfest in Birkefehl am 29. Juli und 30. Juli steht kurz bevor. Es ist wieder ein traditionsreiches Wochenende geplant, an dem der Nachfolger von König Florian Dreisbach gesucht wird.

„Das Schützenfest findet wie gewohnt im Festzelt auf der Wiese hinter dem Dorfgemeinschaftshaus statt und überzeugt hoffentlich auch in diesem Jahr wieder mit seinem urigen und familiären Charakter“, teilt der Schützenverein mit: „Viele fleißige Dorfbewohner stellen sich in der Woche vor dem Fest täglich zur Verfügung, um das Zelt aufzustellen, den Festplatz herzurichten und das Dorf zu schmücken. Das macht das Besondere am Schützenfest in Birkefehl aus.“ Die amtierenden Majestäten sind Florian Dreisbach bei den Erwachsenen, Sandro Strietzel bei den Jugendlichen und Mick Stöcker bei den Scat-Schützen. Alle freuen sich darauf, würdige Nachfolger zu finden.

Dreisbach bedankt sich

„Schon wieder ist ein Jahr voller Spaß und Freude vorbei. Ich freue mich ganz besonders, dass wir nach der langen Corona-Pause endlich wieder gemeinsam feiern dürfen. Ich bedanke mich vor allem bei dem kompletten Schießverein, meiner Familie und meinen Freunden für die tolle Unterstützung und die schönen geselligen Stunden bei den gesamten Festen und dem großen Eierbacken. Ein besonderer Dank gilt meinem guten Freund Max, der bis zum Schluss neben mir an der Vogelstange durchgehalten hat. An dieser Stelle wünsche ich uns allen einen harmonischen Festverlauf und dem zukünftigen König-/Königin eine ruhige Hand und alles Gute“, bedankt sich Dreisbach.

Beim kommenden Schützenfest hält der Verein am bewährten Konzept fest. Bereits am Freitagabend ermitteln die Jüngsten den Scat-König ab 17 Uhr. Am Samstag beginnen das Preis- und Vogelschießen der Jugend um 12.30 Uhr und anschließend folgen die Erwachsenen um 14 Uhr. Nach der Krönung der neuen Majestäten gegen 19.30 Uhr spielt am Samstagabend ab 20 Uhr eine für viele Gäste bekannte Sauerländer Band zur stimmungsvollen Schützennacht auf.

Musikalische Highlights dürfen nicht fehlen

„Bei einem Schützenfest dürfen auch die musikalischen Highlights nicht fehlen. Am Festsamstag wird die bewährte Tanz- und Showband ,Let’s Dance’ aus dem Sauerland zur stimmungsvollen Birkefehler Schützennacht aufspielen“, freut sich auch der Vereins-Vorstand. Als Gastverein ist der Schützenverein Birkelbach zugegen und die befreundeten Schützen aus Leimstruth kommen traditionell in zivil.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem Festumzug durch die Straßen von Birkefehl. Begleitet durch den Tambourcorps des TuS Erndtebrück wird als Gastverein der Schützenverein Benfe erwartet. Die örtlichen Vereine aus Birkefehl werden ebenfalls am Festzug teilnehmen. Zum folgenden Frühschoppen werden die Hunsrücker Spitzbuwe erwartet, die bereits in den Jahren 2019 und 2022 für einen stimmungsvollen Tag und den Ausklang des Schützenfestes gesorgt haben.

