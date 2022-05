Schützenfest Glashütte 2022: Das ist der neue König

Siegreich ist am Ende Jan Benfer – und wird von seinem Volk gefeiert und getragen

Glashütte. Spannend bis zum Schluss: Ehemann und Ehefrau konkurrierten in Glashütte um den Titel, bis sich ein Dritter die Königswürde schnappte.

„Die lange Wartezeit ist nun endlich vorbei und wir starten heute nach zwei quälend langen Jahren wieder in die neue Schützenfestsaison im Altkreis Wittgenstein!“ So begrüßte Kevin Roth, 1. Vorsitzender des Schützenvereins Glashütte 1949, nach zweijähriger Fest-Abstinenz sichtlich erleichtert zum ersten Schützenfest der Saison in Wittgenstein.

Das Schießen um die Königswürde hatte es dann auch gleich in sich: Ehemann und Ehefrau schossen gegeneinander um den Titel, den sich dann schließlich ein glücklicher Dritter sicherte. „Eigentlich war das nicht geplant“, erzählt der neue König Jan Benfer: „Das Schießen war anstrengend, aber sehr spannend.“

Spannend bis zum Schluss

Zu dritt standen am Ende nur noch das Ehepaar Matthias und Cornelia Künkel unter dem Vogel und versuchten, ihn herunter zu holen – bis es Benfer schließlich gelang. „Ich habe schwer mitgezittert“, sagt

Die Konkurrenten und das Königspaar auf einem Bild: Matthias und Cornelia Künkel, Sarah Jane Reuter und Jan Benfer (von links). Foto: Fotograf Hans Peter Kehrle

seine gewählte Königin Sarah Jane Reuter. „Es war spannend bis zum Schluss“, macht auch Kevin Roth deutlich, der sehr zufrieden mit dem Betrieb war – und froh, dass das angekündigte Unwetter den Altkreis verschont hatte.

Jan Benfer holte sich neben der Königswürde auch den linken Flügel, während der rechte Flügel an Sascha Wunderlich ging Die Krone ging an Marlene Benfer, das Zepter holte sich Eveline Schmidt und den Reichsapfel bekam Jan Maie. Als neuer Kinderschützenkönig setzte sich Carl Göbel durch, neuer Jugendschützenkönig in Glashütte ist Luca Stöcker. Florian Nölling ist Schützenliesel.

Lesen Sie auch: Wittgenstein: Das sind die Schützenfeste 2022

Zu Gast waren zahlreiche Gastvereine, darunter Delegationen vom Schützenverein „Edelweiss“ Sassmannshausen, Holzhausen, Bermershausen 1924 sowie vom den Schieß- und Schützenverein 1899 Feudingen und vom Schieß- und Schützenverein Leimstruth 1956. Auch der Chor Volkholz 1926 und TuS Volkholz 1969 schickten Delegierte.

Gute Stimmung, gute Teilnahme, gutes Wetter: Der Auftakt der Schützensaison sorgt für Zufriedenheit. Foto: Fotograf Hans Peter Kehrle

Für Stimmung sorgte schließlich auch die Band „Alpentrio Colonia“ – sie spielte zum ersten Mal beim Schützenfest in Glashütte, war aber bereits vor zwei Jahren gebucht. Die Band, bestehend aus drei Männern, konnte nun den Auftritt nachholen und heizte dem Schützenvolk gebührend ein

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein