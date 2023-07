Schützenfest Schützenfest in Berghausen: Der Festablauf im Überblick

Berghausen. Am Wochenende feiern die Schützen in Berghausen ihr Traditionsfest – eines der größten Feste der Region. In diesem Jahr gibt es eine Veränderung.

Auch für die Schützen aus Berghausen hat das Warten ein Ende. Nach zwei Jahren ohne das große Fest im Dorf darf am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, endlich wieder Schützenfest gefeiert werden.

Die Vorfreude ist überall im Dorf spür- und sehbar. Die Straßen sind mit den Ehrenpforten und Wimpelketten geschmückt, allerorts wurden die Vorgärten herausgeputzt. Das Dorf ist längst in Stimmung und auch den letzten wird es wohl erwischen, wenn am Samstag ab 8.30 Uhr die Schießlosausgabe beginnt und die ersten Töne der Blasmusik zu hören sind.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Ausgabe der Lose und das Antreten an der Kulturhalle Berghausen stattfinden wird. Danach heißt es um 9.30 Uhr Antreten und hinauf in die Krimmelsdell: Einer der schönsten und bekanntesten Schützenplätze der Region. Dort wird ab 11 Uhr im fairen Kampf das Preis- und Königsschießen ausgefochten und wir dürfen gespannt sein wer das Amt der Königswürde von Ingo Rath und Anke Knebel übernimmt, die die Berghäuser ein Jahr lang regierten.

Partynacht mit viel Musik

Nach dem Vogelschießen geht es mit Musik von der Stadtkapelle Schmallenberg wieder hinab zur Kulturhalle, wo ab 19 Uhr zum Abholen des neuen Königpaares angetreten wird. Angekommen in der Fest- und Kulturhalle wird die feierliche Krönung durchgeführt. Danach heißt es ab 20.30 Uhr „Party“ mit den „Wiesnkönigen – die königlich bayerische Partyband“. Den Besuchern ist die Band noch vom letzten Jahr in guter Erinnerung.

Nach einer stimmungsvollen Partynacht steht am Sonntagmorgen, wie zu früheren Zeiten, der Frühschoppen ab 9.30 Uhr in der Fest- und Kulturhalle Berghausen auf dem Programm. Die Berghäuser und ihre Gäste freuen sich auf Marschmusik mit der Stadtkapelle Schmallenberg. Zuvor jedoch soll der Festgottesdienst stattfinden, zum ersten mal direkt in der Fest- und Kulturhalle. Nach einer kurzen Pause startet mittags dann der große Festzug mit den bekannten Kapellen aus der Dorfmitte. Hier wird sich das neue Königspaar mit seinem Hofstaat den zahlreichen Gästen präsentieren.

In der Kulturhalle wieder angekommen dreht sich das bekannte „Musikkarrussel“ im Zusammenwirken aller anwesenden Formationen. Auch der Kindertanz darf natürlich nicht fehlen. Am späten Nachmittag legen ab 17 Uhr die „Wiesnkönige“ dann noch einmal richtig los und bringen die Tanzfläche der Kulturhalle mit Schlager, Volksmusik und Rock noch einmal richtig zum Beben.

