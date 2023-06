Schützenfest Schützenfest in Bermershausen: Das ist der Festablauf

Bermershausen. Livemusik, Partyabend unc Vogelschießen: Am Wochenende lädt der Schützenverein Edelweiß zum Traditionsfest ein.

Die ersten Tage der Woche liegen hinter uns – das nächste Traditionsfest steht bevor. Bereits am Freitagabend lädt der Schützenverein Edelweiß 1924 – bestehend aus den drei Gemeinden Saßmannshausen, Holzhausen und Bermershausen zum Vogelschießen nach Bermershausen ein. Es ist das 99. Schützenfest – „eine bemerkenswerte Tradition, die uns seit fast einem Jahrhundert zusammenführt“, so Jörg Weber, 1. Vorsitzender des Vereins. „In den letzten 99 Jahren hat das Schützenfest eine besondere Rolle in unserer Gemeinschaft eingenommen. Es ist nicht nur ein Fest des Schießens, sondern auch ein Fest der Gemeinschaft, des Zusammenhalts und der Verbundenheit. Generationen von Menschen haben hier ihre Freude, ihre Leidenschaft und ihre Tradition miteinander geteilt.“

99 Jahre – Zeit auch die Menschen zu würdigen, „die dazu beigetragen haben, das Schützenfest zu dem zu machen, was es heute ist. Von den Organisatoren und Vereinsmitgliedern, die unermüdlich daran gearbeitet haben, die Veranstaltung zu planen und umzusetzen, bis hin zu den Förderern und Freiwilligen, die jedes Jahr ihre Zeit und Energie investieren, um das Fest zu einem Erfolg zu machen – ihnen allen gebührt unser aufrichtiger Dank.“

Das Vogelschießen

Bevor im kommenden Jahr das große Jubiläum gefeiert wird, wird am Freitag erst einmal das neue Schützenkönigspaar – und damit die Nachfolger von Andreas Scheuer und Ingrid Bohner – ermittelt. Das Königsvogelschießen startet um 18 Uhr am Kohlrain. Bereits um 17 Uhr findet das Schüler- und Jugendvogelschießen statt. Dann entscheidet sich, wer die Nachfolge von Eddie Steinhanses und Maya Stenger antritt.

Sobald die hölzernen Vögel von der Stange sind, kann der Abend im gemütlichen Rahmen ausklingen. „Für die würdige Amtsführung und zuverlässige Teilnahme an all unseren Aktivitäten möchten wir uns bei dem scheidenden Königspaar mit ihrem Hofstaat, sowie bei dem Jugendkönigspaar recht herzlich bedanken“, so der 1. Vorsitzende des Vereins. „Wir wünschen allen Teilnehmern beim Preisschießen und allen Anwärtern auf die Jugend- und Königswürde Gut Schuss und eine ruhige Hand.“

Krönung und Familientag

Die Krönung findet am Samstagabend statt. Zuvor aber gibt es um 19 Uhr noch ein kleines Konzert des Spielmannszuges Feudingen auf dem Festplatz am Kohlrain. Für Partystimmung sorgt anschließend die Band Cocktail, die den Gästen in Bermershausen bereits bekannt sein dürften.

Am Sonntagmorgen sind dann alle Gäste zum Frühschoppen eingeladen. Los geht es dort um 10.30 Uhr. Es folgen Ehrungen und ein Konzert der Musikkapelle Salchersdorf. Anschließend kann beim Familientag mit der ganzen Familie gefeiert werden.

„In diesem Sinne möchte ich Ihnen allen am Wochenende ein schönes 99-jähriges Schützenfest wünschen. Genießen Sie die Feierlichkeiten, tauschen Sie Geschichten aus und feiern Sie mit uns gemeinsam. Allen Vereinsmitgliedern und Gästen, die aus alters- oder gesundheitlichen Gründen nicht an unserem Fest teilnehmen können, wünschen wir auf diesem Wege gute Genesung“, sagt der 1. Vorsitzende in seinem Grußwort.

