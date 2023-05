Schützenfest in Elsoff: Vogelschießen, Festzug und Party

Elsoff. Am 27. und 28. Mai feiern die Schützen in Elsoff ihr Traditionsfest. Alle Infos zum Ablauf.

Vogelschießen, Festzug und Party satt – so könnte man das beliebte Fest auch umschreiben. Die Rede ist vom Schützenfest – ein Fest, bei dem Alt und Jung zusammen feiern und zu dem die Menschen auch von weit her „zurück nach Hause“ fahren. So nun auch am kommenden Wochenende, 27. und 28. Mai. Dann findet in Elsoff das Traditionsfest statt.

Und das startet am Samstag bereits um 9.30 Uhr mit dem Treffen beim Vereinswirt Spies (Jörge). Dort findet auch die Ausgabe der Schießnummern statt, bevor die Schützen antreten, um das amtierende Schützenkönigspaar – Ina Schanze und Felix Marburger – abzuholen und anschließend die Kranzniederlegung am Ehrenmal zu vollziehen. Um 11 Uhr ist es dann soweit: Das Preis- und Vogelschießen „Im Brabach“ beginnt. Dann heißt es: Gut Schuss!

Das amtierende Schützenkönigspaar Felix Marburger und Ina Schanze mit ihrem Hofstaat. Foto: Peterr Kehrle

Dann entscheidet sich, wer neuer Schützenkönig von Elsoff wird – und damit Nachfolger von Felix Marburger. Der lieferte sich 2022 ein spannendes Schießen. „Es war ein spontaner Entschluss“, sagte der neue Regent nach seiner Krönung im vergangenen Jahr gegenüber dieser Zeitung. Und seine Königin war ebenfalls überrascht: „Er hat mich zwar vorher schon gefragt, aber damit habe ich nicht gerechnet“, berichtete Ina Schanze damals.

Lesen Sie auch: Wittgenstein: Hier wird 2023 Schützenfest gefeiert

Auch dieses Jahr bleibt es spannend. Die Königskrönung und die Preisverteilung findet um 17 Uhr statt. Um 19 Uhr heißt es: Antreten an der Festhalle zur Abholung des neuen Königspaares. Ab 20 Uhr gibt es dann Stimmungs- und Tanzmusik mit „Die Heimatländer“. Und schließlich wird gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Festumzug und Party am Sonntag

Am Sonntag startet das Schützenfest dann um 13.30 Uhr mit dem Antreten beim Vereinswirt Spies (Jörge) zum Abholen des Königspaares. Um 14.30 Uhr werden die Festgäste und Vereine begrüßt und die Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder vollzogen, bevor um 16 Uhr der Kindertanz mit dem Geck stattfindet. Um 17 Uhr gibt es dann den Königstanz und ab 19 Uhr heißt es wieder: Stimmungs- und Tanzmusik – dieses Mal mit der Band „By the Way“. Das ist dem Flyer des Schieß- und Schützenvereins Elsoff 1924 zu entnehmen.

Schützenkönig Klaus Schmitt mit Frau Margarete und Geck Martin Marburger im Jahr 1998. Foto: Schieß- und Schützenverein Elsoff

Und die Mitglieder freuen sich bereits sehr auf ihr anstehendes Traditionsfest. So schreibt der Vorstand Folgendes in seinem Grußwort: „Sehr geehrte Gäste, liebe Elsoffer Bürger, liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder. Der Schieß- und Schützenverein Elsoff 1924 e.V. möchte Euch in diesem Jahr zu seinem 99. Schützenfest recht herzlich einladen. Wir würden uns freuen, alle Mitbürger, Gäste und Freunde zum Schützenfest und zum Auftakt der Schützenfestsaison herzlich willkommen heißen zu dürfen. Die Pflege des Schießsports, die Geselligkeit, der Frohsinn und die Gemütlichkeit, welche bisher in unserem Verein stets höchstes Ziel aller Schützen war, sollte auch weiterhin unser Bestreben sein. Hierdurch wird Abwechslung und Ablenkung von den Mühen und den Sorgen des Alltages geschaffen. Das Preis- und Vogelschießen am Samstag und der Festzug durch das mit Girlanden und Ehrenpforten verschönerte Dorf am Sonntag wird auch in diesem Jahr das Fest prägen. Allen Gästen und Vereins.“

Ein Bild aus dem Jahr 1968: Schützenkönig Werner Bätzel und Erika Kahl. Foto: Schieß- und Schützenverein Elsoff

Übrigens: Auch in diesem Jahr sucht die Lokalzeitung wieder die WP-Schützenkönigin 2023. Dabei warten wieder tolle Preise auf die Teilnehmenden Vereine. Gewinnen können die Regionalsiegerinnen wieder 500 Euro und von Veltins 120 Litern Freigetränken für eine „Hofstaatparty“. Und dann ist die große Frage: Wer wird die 11. WP-Schützenkönigin? Sie wird dann bei der Abschlussfeier im Oktober „gekrönt“.

Nähere Informationen zum Wettbewerb folgen hier in Kürze.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein