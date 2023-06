Schützenfest in Glashütte: Das erwartet die Besucher

Glashütte. Livemusik, Party und Vogelschießen: Am Freitag starten die Schützen ihr Traditionsfest. Das ist der Festablauf.

Die Schützenfestsaison in Wittgenstein geht weiter. Auch am kommenden Wochenende, 2. bis 4. Juni, finden im Altkreis wieder Traditionsfeste statt – unter anderem das des Schützenvereins Glashütte 1949 in Volkholz am Siegerwald.

Dann entscheidet sich, wer das neue Schützenkönigspaar und damit Nachfolger von Jan Benfer und Sarah Jane Reuter wird. Benfer lieferte sich im vergangenen Jahr ein spannendes Duell mit einem Ehepaar. „Eigentlich war das nicht geplant“, erzählte der amtierende König Jan Benfer nach dem Vogelschießen im vergangenen Jahr. „Das Schießen war anstrengend, aber sehr spannend.“

Das Festwochenende in diesem Jahr startet ebenfalls traditionell am Freitagnachmittag mit dem Vogelschießen. Los geht es bereits um 14.30 Uhr mit dem Kinder- und Jugendvogelschießen. Ab ca. 16 Uhr folgt dann das Preis- und Vogelschießen mit Livemusik der Band „Rothaarsound“.

Festzug und Party

Am Samstagabend geht die Feier dann weiter – unter anderem mit einem Platzkonzert der Musikkapelle Walpersdorf am Jagdhof Glashütte. Das startet um 18 Uhr. Bereits um 19 Uhr heißt es dann: Antreten zum Abholen der Majestäten. Dann startet der Festzug, bevor die Preise verliehen werden und das neue Schützenkönigspaar gekrönt wird. Anschließend wird auch am Samstagabend ordentlich gefeiert.

Der Sonntag beginnt für die Schützen und alle Besucher bereits um 11 Uhr mit dem Einmarsch der Majestäten und der Gastvereine. Anschließend gibt es Tanz und ein Familientag mit dem „Alpentrio Colonia“.

