Schützenfest in Leimstruth: Alle Infos zum Festwochenende

Leimstruth. In wenigen Tagen startet das Traditionsfest der Schützen in Leimstruth – mit dem Vogelschießen. Das Programm im Überblick.

Am dritten Wochenende im August ist es soweit: Auf dem Schützenplatz in Leimstruth wird das traditionell letzte Wittgensteiner Vereinsschützenfest der Saison gefeiert. Der Schieß- und Schützenverein Leimstruth freut sich, zahlreiche Gäste aus Nah und Fern begrüßen zu dürfen – Start ist bereits am Freitagnachmittag ab 17 Uhr. Ab dann heißt es wieder: zwei Tage Party, Vogelschießen und Festzug.

Um 17 Uhr treffen sich die Schützinnen und Schützen auf dem Festplatz zur Schießnummernausgabe und anschließendem Preis- und Vogelschießen. Das noch amtierende Königspaar Dominik Bald und Denise Exner kann gespannt auf seine Nachfolger sein. Für die beiden geht ein aufregendes Regentenjahr zu Ende. „Wir möchten uns recht herzlich bei Euch allen für die unvergessliche Zeit und die tolle Unterstützung bei allen Festen bedanken. Unser ganz besonderer Dank gilt unserem tollen Hofstaat, der uns bei den Festbesuchen mit guter Laune und Feierlust viel Freude bereitet hat und an unseren Vorstand mit Königsoffizieren, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite standen.“ Für das anstehende Schützenfest wünscht das amtierende Schützenkönigspaar allen Schützen und Besuchern ein tolles Fest und den Schützen eine ruhige Hand und ,,Gut Schuss“. Nach dem Vogelschießen lassen die Schützen und ihre Gäste den Abend im Festzelt gemütlich ausklingen.

Der Festsamstag startet dann um 15 Uhr mit dem Preis- und Vogelschießen der Jugend. Dann esntscheidet sich, wer die Nachfolger von Dustin Seifart und Marisa Bald sind. Um 19 Uhr treten die Mitglieder und Gastvereine in musikalischer Begleitung des Spielmannszuges des TV 08 Feudingen am Festplatz an, um das alte und neue Königspaar samt Hofstaat abzuholen. Im Anschluss finden Preisverteilung und Königskrönung statt, bevor die Coverband „HitMix“, die bereits im vergangenen Jahr für Stimmung sorgte, für Party-Feeling. Dann wird wieder bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Große Vorfreude aufs Fest

Der Vorstand des Schieß- und Schützenverein Leimstruth 1956 freut sich schon jetzt auf zwei Tage Schützenfest. „Unser Schützenfest ist ein Fest der Begegnung. Hier treffen sich die Bürgerinnen und Bürger unseres Ortes, um mit Freunden, Neubürgern, Nachbarn, Bekannten und vor allem mit den Gästen gemeinsam zu feiern und ein paar schöne Stunden zu verleben. Hierzu laden wir alle Mitglieder, Bürger aus Balde und Leimstruth, den Nachbarorten, sowie alle Freunde und Gönner des Vereins zum letzten Vereinsschützenfest dieser Saison recht herzlich ein.“ Der Vorstand würde sich freuen, mit allen Besuchern des Festes zwei fröhliche und harmonische Festtage verleben zu dürfen.

„Wir bedanken uns auf diesem Weg auch bei allen, die uns während der Vorbereitungen zum Gelingen unseres Festes zur Seite gestanden haben. Unserem Jugendkönigspaar Dustin Seifert und Marisa Bald, dem noch amtierenden Schützenkönigspaar Dominik Bald und Denise Exner mit Hofstaat, dem Kaiserpaar Martin und Stefi Hackler und allen Mitgliedern, die uns während der letzten Saison bei unseren Festbesuchen zahlreich unterstützten, möchten wir noch einmal recht herzlich Dank sagen. Nun wünschen wir allen Schützenschwestern, Schützenkameraden und Gästen eine ruhige Hand und „Gut Schuss“ beim Preis- und Vogelschießen.“

