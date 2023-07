Schützenfest in Oberndorf: Alle Infos zum Jubiläums-Programm

Oberndorf. Livemusik, Party und Vogelschießen: Am kommenden Wochenende laden die Schützen drei Tage lange zum Traditionsfest.

Fünf Bands und Kapellen, drei Tage und ein Fest: Der Schieß- und Schützenverein 1968 Oberndorf feiert am kommenden Wochenende, 14. bis 16. Juli, sein Traditionsfest. 55 Jahre – für die Schützen ein Grund mehr, sich auf ein ganz besonderes Fest zu freuen, findet auch Ralf Mengel, 1. Vorsitzende des Vereins. „Diesen 55. Vereinsgeburtstag werden wir traditionell am Festdonnerstag mit Königinnen-Umtrunk und Fahnen-Hissen beginnen.“ Dazu sind alle Mitglieder des Vereins, die Teilnehmer der Thekendienste, Majestäten, der Jugendhofstaat, die Hofstaatsmitglieder sowie alle Förderer und Gönner des Vereins eingeladen.

Das Fest selbst startet dann am Freitag um 15 Uhr am Schießstand „Unterm Stein“. Ab 15.30 Uhr findet dort das Jugendkönigs-, Kaiser- und Vogelschießen statt. Dann zeigt sich, wer der Nachfolger vom amtierenden Jugendkönig Finn Luca Klein mit seiner Königin Tamina Hoffmann sowie König Rolf Hippenstiel und Nicole Bauer sind. „Nun ist es langsam Zeit, unseren Platz als Königspaar zu räumen. Den neuen Anwärtern wünschen wir gut Schuss und eine sichere Hand. Dem neuen Königspaar wünschen wir eine gute und schöne Regentschaft“, so das amtierende Schützenkönigspaar Nicole Bauer und Rolf Hippenstiel, die dankbar für die vielen Erlebnisse in den vergangenen zwölf Monaten sind.

Das amtierende Jugendschützenkönigspaar mit seinem Hofstaat. Foto: Schieß- und Schützenverein Oberndorf

Und auch für das amtierende Kaiserpaar – Carsten und Alina Schlabach – wird ein Nachfolgepaar am Freitag ermittelt. „Leider konnten sie coronabedingt ihre Kaiserzeit nicht so genießen, wie sie es sich gewünscht hätten. Wir dürfen gespannt sein, wer neue Kaiser in Oberndorf wird“, so Ralf Mengel voller Vorfreude auf das Fest. Nach dem Schießen geht es dann um 19 Uhr mit dem Dorffest auf der Schießanlage weiter – samt Live-Musik .

Der Samstag startet abends – um 19 Uhr treffen sich alle Beteiligten zum Antreten am Ende der Oberndorfer Straße zum Abholen der neuen Majestäten. Dann findet der Festzug statt. Anschließend werden die Preise verliehen und die Krönung vollzogen, bevor es mit Live-Musik und Party bis in die frühen Morgenstunden weitergeht.

Für jedes Alter etwas dabei

Damit aber nicht genug: Sonntagvormittag ab 11.15 Uhr gibt es das traditionelle Frühschoppen – ebenfalls mit Live-Musik. Das Motto in diesem Jahr: „Fer jeres Aler wos dabei“. „Unter diesem Motto steht unser auch unser diesjähriger Vereinsgeburtstag, welcher in gewohnter Weise am Freitag mit dem Vogelschießen auf der Schießanlage „Unterm Stein’ eröffnet wird“, so der Vorsitzende. „Mich freut es, dass wir für das Festwochenende insgesamt fünf Kapellen und Bands für eine abwechslungsreiche Unterhaltung engagieren konnten.“

So werden den Festsamstag der Spielmannszug des TV 08 Feudingen und die Musikkapelle Irmgarteichen beginnen. Ein musikalisches Highlight wird dann der Auftritt der Stimmungsband „Gas­teiner“ unter der Führung von Christian Göttlich sein. Der Festsonntag beginnt mit einem zünftigen Oberkrainer-Frühschoppen mit den „Gasteinern“, die dann von der Musikkapelle Walpersdorf abgelöst werden.

„Um der ganzen Familie mit den jungen und jüngsten Festbesuchern ein tolles Fest zu bieten, haben wir am Sonntag zwei Hüpfburgen organisiert sowie extra ein eigenes Kinder-Spielzelt mit abwechslungsreichen Spielen für jedes Alter eingerichtet“, freut sich Vorsitzender Ralf Mengel. Und: „Eine kleine Überraschung halten wir noch bereit.“

