Schützenfest in Schwarzenau: Alle wichtigen Infos zum Ablauf

Schwarzenau. Vogelschießen und Festzug: Am 22. und 23. Juli feiern die Schützen in Schwarzenau ihr Schützenfest – mit einigen Änderungen und kleinen Jubiläen.

Während an diesem Wochenende in Berghausen und Oberndorf die Schützen ihr Traditionsfest feiern, wird auch in Schwarzenau bereits voller Vorfreude das Fest im eigenen Ort erwartet. In etwas mehr als einer Woche ist es dann soweit – am 22. und 23. Juli ist Schützenfest in Schwarzenau – nach dem großen Jubiläum im vergangenen Jahr jedoch wieder im gewohnten Festverlauf. „Allerdings gibt es auch in diesem Jahr Änderungen und kleine Jubiläen“, teilt der Schützenverein 1922 Schwarzenau nun mit.

Am Samstagmorgen, 22. Juli, heißt es um 10 Uhr beim Gasthof Kassel: Antreten zum Vogelschießen. Zunächst werden die noch amtierenden Schützenkönigspaare Thomas und Sonja Blecher und Sarah Heinrich und Carsten Kroh abgeholt. Anschließend geht es weiter zum Schützenplatz, damit das Preis- und Vogelschießen eröffnet werden kann. In diesem Jahr übernimmt die musikalische Gestaltung der Musikverein Ginolfs. Nach dem Preisschießen werden der Jugendvogel und der Schützenvogel geschossen. Der Vorstand ist schon gespannt, wie viele der Schützenschwestern anlässlich des 50. Bestehens der sogenannten „Damenabteilung“ mit auf den Schützenvogel anlegen.

Vor 50 Jahren – im Jahr 1973: Das Königspaar Fritz Belz und Renate Jüngst mit den Adjutanten Rüdiger Hartmann und Hans Georg Lettermann. Foto: Schützenverein 1922 Schwarzenau

Und auch für das amtierende Schützenkönigspaar ein besonderer Moment, blicken sie doch auf ein schönes Jahr ihrer Regentschaft zurück. „Unsere Regentschaft geht leider schon bald zu Ende. Mit Stolz haben wir das Schützenvolk von Schwarzenau regiert. Es war uns eine große Ehre. Den unvergesslichen Tag, an dem wir die Königswürde erlangten, noch dazu zum 100-jährigen Jubiläum, wird für uns immer in schöner Erinnerung bleiben. Wir haben den Verein gerne bei zahlreichen Veranstaltungen würdig und mit viel Freude und viel Spaß vertreten. Dafür möchten wir uns herzlich bei unserem Hofstaat, unseren Adjutanten, dem Vorstand sowie allen, die uns durch das wunderschöne Jahr begleitet haben, bedanken. Es war eine tolle Zeit mit Euch Allen! Allen Schützinnen und Schützen wünschen wir beim diesjährigen Preis- und Vogelschießen eine ruhige Hand und ,Gut Schuss’. Den neuen Regenten wünschen wir ein ebenso wunderbares Regentschaftsjahr wie wir es hatten“, so Thomas und Sonja Blecher.

Im Anschluss an das Vogelschießen erfolgt das Schießen auf die Gästepreise und den Geck. Die Krönung der Königspaare ist für 19.30 Uhr geplant. Für die richtige Partystimmung am Samstagabend sorgen wieder die „Hessentaler“.

Der weitere Festablauf

Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter. Im Garten des fürstlichen Schlosses werden die neuen Majestäten vorgestellt. Danach zieht der Festzug durch den Ort zum Schützenplatz am Kohlrücken in der Bachdelle. Nach dem Königstanz heißt es Tanz, Spaß und Unterhaltung in der Schützenhalle und auf dem Schützenplatz. Die musikalische Unterhaltung übernimmt wieder das Tamtourkorps „Wittgenstein“ Dotzlar und die Musikkapelle Werthenbach. Am Abend wird „DJ Martin“ bestimmt für die richtige Festtagslaune sorgen.

Noch was: Ursprünglich wurde zum 100. Vereinsgeburtstag ein Festbuch geplant. 100 Jahre Vereinsgeschichte mit zwei „Corona-Jahren“ ohne nennenswerte Aktivitäten enden zu lassen, fand der geschäftsführende Vorstand letztendlich doch nicht gut und so wurde das sogenannte Festbuch in eine Vereinschronik von 1922 -2022 des Schützenvereins umgeändert, die nun 101 Vereinsjahre beinhaltet. Aus technischen Gründen konnte das Buch leider vor dem Schützenfest nicht mehr fertiggestellt werden. Während des Schützenfestes werden drei Musterbücher vorgestellt und Vorbestellungen können entgegengenommen werden.

