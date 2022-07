Schützenfest in Zinse: Das ist das neue Königspaar 2022

Zinse. Ein besonderes Vogelschießen liegt hinter den Schützen des Schießverein Dreiherrenstein Zinse 1956. Um 3.32 Uhr in der Früh war der Vogel unten.

Ein langes Vogelschießen liegt hinter den Schützen des Schießverein Dreiherrenstein Zinse 1956 e.V.. Um 3.32 Uhr in der Früh fiel der hölzerne Vogel – nach 520 Schuss. Laura Sophie Jurkovic ist die neue Schützenkönigin. Für die 22-Jährige ein besonderer Moment. Mit 18 Jahren hatte sie schon beim Preisschießen mitgemacht, auf den Vogel aber schoss sie in diesem Jahr zum allerersten Mal. „Ich freue mich, dass es direkt in diesem Jahr geklappt hat“, sagte sie am Samstag. Gemeinsam regiert sie nun mit Prinzregent Erik Hermann. „Ich gönne es Laura von Herzen. Sie hat lange dafür gekämpft. Immer wieder hatte der Vogel gewackelt – bei jedem Schützen. Und dennoch blieb er lange Zeit oben – bis Laura ihn von der Stange holte“, sagte er. Finn Nüs hatte den Vogel für das Königsschießen angefertigt.

Insgesamt gab es am Freitagabend neun Anwärter auf den Königsvogel. Dass es so lange dauerte, damit hätte aber wohl niemand gerechnet. „Ab 2 Uhr wurde ich langsam müde“, so die neue Schützenkönigin. Aber sie schoss weiter. Und was sagt die Schulter? „Die tut noch ein wenig weh – der blaue Fleck ist da“, sagte sie und lachte. Viel Zeit zum Ausruhen aber blieb der Königin nicht – um 8 Uhr war sie bereits wieder hellwach. „Ich musste ja auch noch meinen Hofstaat zusammensuchen“, so Jurkovic, deren Eltern bereits König und Königin sowie Kaiser waren. Das Schützenfestblut liegt eben in der Familie. Nach dem Festzug durch Zinse mit dem Tambourkorps des TuS Erndtebrück und der anschließenden Krönung wurde am Samstagabend noch ordentlich mit der Starlight-Band gefeiert.

Mit dabei waren auch viele Besucher aus Helberhausen. Dort gibt es zwar auch viele Vereine – einen Schützenverein sucht man dort jedoch vergebens. 1991 gab es mit Walter Roth den ersten Schützenkönig aus dem Dörfchen. Seitdem steigt der Anteil der aktiven Mitglieder aus Helberhausen.

Die Preise und Jugendkönigin

Die Krone schoss Claudia Strack – Heike Weiß schoss das Zepter und Uwe Kiesow den Reichsapfel. Den Preis des Ortsvorstehers sicherte sich Nico Metten, den der Festküche Erik Hermann und den der Boschbrauerei Alex Schlegel. Die beiden Flügel schoss die neue Schützenkönigin Laura Sophie Jurkovic.

Aber auch die Jugend durfte am Freitag auf den Vogel schießen, den Nico Metten anfertigte. Tina Schlegel ist neue Jugendschützenkönigin in Zinse. Die Krone sicherte sich Frederik Schlegel, das Zepter schoss Emma Strack und den Reichsapfel Marie Strack.

Ehrungen

Und noch ein Grund gibt es zu feiern: So konnten in den vergangenen Jahren gleich mehrere Mitglieder des Schießvereins geehrt werden. In diesem Jahr feiern Anja Schneider-Kiesow, Dennis Dornhöfer, Jürgen Helwig, Karl Ludwig Völkel und Kathrin Zissel ihre 15-jährige Mitgliedschaft.

Im Jahr 2021 wurden Mirko Scholz, Lisa Christ und Ina Bätzel für 15 Jahre Mitgliedschaft, Christine Limper für 25 Jahre und Armin Diehlmann, Brigitte Dohle und Meik Hofius für 40 Jahre im Verein geehrt. Manfred Sacher, Heinz Schäfer und Ilse Wiedemann erhielten die Ehrenmitgliedschaft.

Noch ein Jahr eher – also in 2020 – wurden Nico Achenbach, Christopher Dornhöfer, Marion Dornhöfer, Anke Möllers und Udo Möllers für 15 Jahre und Thomas Lohmann, Christoph Müller, Andreas Schneider und Christoph Weiß für 40 Jahre im Verein geehrt. Ernst Wilhelm Küste erhielt die Ehrenmitgliedschaft.

