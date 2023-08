Schützenfest: Leimstruth hat einen neuen Schützenkönig

Leimstruth. Die Schützen in Leimstruth blicken auf ein spannendes Vogelschießen zurück. Das sind die Ergebnisse vom Königsvogel- und Jugendvogelschießen.

„Es ist immer wieder schön hier!“ Ein Satz, den man am Freitag und Samstag in Leimstruth oft hörte. Der Schieß- und Schützenverein Leimstruth 1956 lud zum traditionellen Fest ein – und zahlreiche Schützen und Besucher folgten der Einladung und feierten das neue Schützenkönigspaar – Patrick und Tina Dobak.

Bereits am Freitagabend holte Dobak den hölzernen Vogel mit dem 71. Schuss von der Stange. Für den Schützen ein ganz besonderer Moment. „Jetzt wo der Vogel gefallen ist, fühle ich mich einerseits ziemlich erleichtert – aufgeregt bin ich aber trotzdem noch“, sagte der frischgebackene Schützenkönig kurz nach dem Schießen.

Die Preise

Vorab fand das Preisschießen statt – und auch hier zeigten viele Schützen eine ruhige Hand. Einer von ihnen ist Christoph Weber, der den Reichsapfel schoss. „Das war ein Schuss, da war er weg“, sagte er mit einem Lachen. Für ihn war es das erste Mal. Sein Fazit zum Fest? „Es macht einfach Spaß.“ Was die übrigen Preise betrifft, so schoss Steffi Hackler die Krone und Heinz Born das Zepter. Kai Nölling schoss den linken und Mario Belz den rechten Flügel, den Königspokal sicherte sich Dirk Balz und den Gästepreis Frederik Afflerbach. Gina Schlabach schoss den Geck.

Der neue Schützenkönig Patrick Dobak freut sich gemeinsam mit seiner Mutter Mechthild. Foto: Peter Kehrle

Am Samstag war dann die Jugend an der Reihe – und Dana Seifart schoss den Vogel. Gemeinsam mit Finn Schmidt regiert sie nun die Jungschützen in Leimstruth. Gleichzeitig schoss die Jugendschützenkönigin das Zepter. Die Krone schoss Elias Burkert und Lisa Knebel sicherte sich den Reichsapfel. Den linken Flügel schoss Danny Hirschhäuser, den rechten Flügel Marla Neumann und den Jugendpokal Henry Althaus. Am Abend wurden dann die Preise verliehen und die Krönung vollzogen, bevor die Coverband „HitMix“ für Stimmung sorgte.

