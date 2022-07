Schützenfest: Wingeshausen feiert neues Schützenkönigspaar

Der Festzug: Die Zuschauer am Straßenrand feiern das neue Königspaar in Wingeshausen.

Wingeshausen. Nach gut zwei Stunden war der Vogel von der Stange. Für den neuen Schützenkönig und seine Königin eine echte Überraschung.

Wingeshausen hat einen neuen König: Bei strahlendem Sonnenschein holte Marcel Sonneborn nach gut zwei Stunden den hölzernen Vogel von der Stange. „Der Vogel war schon ziemlich ramponiert – das ging am Ende relativ zügig“, so der neue Regent. Zu seiner Königin nahm der 24-Jährige Stefanie Lauber. Schützenkönig werden – das war für Sonneborn eher eine Kurzschlussentscheidung. „Das war eigentlich gar nicht geplant“, sagte er und lacht. Nachdem der Vogel fiel, sei er erst einmal fassungslos gewesen. Auch am Sonntag zeigte sich der neue Schützenkönig in Wingeshausen noch überwältigt.

Dabei war es nicht das erste Mal, dass Marcel Sonneborn unter der Vogelstange stand – bereits 2016 gewann er beim Jugendvogelschießen und regierte ein Jahr lang die Jungschützen in Wingeshausen. „Ich könnte jetzt aber nicht sagen, dass sich das eine Vogelschießen anders anfühlte als das andere“, so Sonneborn, dessen Königin ebenfalls vom entscheidenden Schuss überrascht wurde. „Am Anfang war ich noch nicht davon überzeugt – hinterher aber schon“, sagte sie. Den Hofstaat hingegen hatte das neue Schützenkönigspaar des Schieß- und Schützenvereins Wingeshausen 1928 relativ schnell. „Das war das kleinste Problem“, so Sonneborn.

Ein spannendes Rennen

Dabei lieferte er sich am Samstag ein spannendes Rennen mit sechs weiteren Anwärtern. Unter ihnen befand sich auch Mario Sonneborn. „Er wollte zu Ehren seines Vaters, der vor 50 Jahren Schützenkönig in Wingeshausen war, den Vogel von der Stange holen“, sagte Martin Haschke, Pressewart des Schieß- und Schützenvereins Wingeshausen 1928.

Ebenfalls geschossen hat auch das Ehepaar Ralf und Gudrun Wetter, Björn Hof und die Cousins Maurice und Louis Kuffner. Was die Insignien betrifft, so schoss Hermann Beuter die Krone, Lutz Wetter das Zepter, Oliver Hof den Reichsapfel, Mario Sonneborn den linken und Lukas Bodenmüller den rechten Flügel. Den Preis der Stadt Bad Berleburg schoss Rüdiger Kienapfel und den Gästepreis sicherte sich Christopher Hemecke. Michel Spies ist der neue Geck.

Das neue Schützenkönigspaar mitsamt seinem Hofstaat vor dem Stammhaus in Wingeshausen. Von dort aus startet der Festzug durch das Dorf. Den Hofstaat hatte das Königspaar schnell zusammen. Foto: Hans-Peter Kehrle (Fotogeist)

Bereits einen Tag zuvor – am Freitag – fand zudem das Kindervogelschießen statt. Anni Schoenwolff holte den Vogel mit dem 253. Schuss von der Stange – ebenfalls sicherte sie sich zuvor die Krone. Das Zepter schoss Lenard Schneider und den Reichsapfel Eddi Seim.

Gelungenes Fest

Nach der Krönung am Samstagabend feierten die Schützen gemeinsam mit ihren Gästen bis in die frühen Morgenstunden, bevor es am Sonntagmorgen mit einem Frühshoppen mit der Trachtenkapelle „Accordia Fleckenberg“ weiterging.

Gegen 14 Uhr setzte sich dann der Festzug – ebenfalls mit der Trachtenkapelle „Accordia Fleckenberg“ und dem „Jugend-Blasorchester Brilon“ – in Gang und begeisterte die Zuschauer am Straßenrand.

