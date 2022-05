Schützenfeste in Wittgenstein: Glashütte bildet den Auftakt

Glashütte. Nach zwei Jahren Pause geht im Altkreis die geliebte Schützenfest-Saison wieder los. Das dürfen die Fans zum Start in Glashütte erwarten.

Dem Vorstand des Schützenvereins Glashütte 1949 e. V. ist es eine große Freude, dass wieder zum Schützenfest auf den Festplatz „Am Siegerwald“ eingeladen werden darf. Denn es ist endlich wieder soweit: Nach zwei Jahren quälender Zwangspause geht im Altkreis Wittgenstein die geliebte Schützenfest-Saison wieder los.

Vogelschießen am Freitag

Den sprichwörtlichen Startschuss gibt in diesem Jahr die Jugend des Schützenvereins Glashütte ab – und zwar am Freitag, 20. Mai, um 14.30 Uhr. Im Anschluss dürfen dann ab 16 Uhr die Erwachsenen ran. Zu den Klängen vom „Rothaarsound“ will der Verein dann seine neuen Majestäten hochleben lassen.

Festzug am Samstag

Weiter geht es am Samstag, 21. Mai, um 18 Uhr in gewohnter Weise mit dem Platzkonzert der Musikkapelle Walpersdorf beim Jagdhof Glashütte. Zum Festzug treten die Mitglieder mit den befreundeten Schieß- und Schützenvereinen aus Bermershausen, Feudingen und Leim­struth, dem Heimatverein Walpersdorf, der Musikkapelle Walpersdorf sowie dem Spielmannszug des TV 08 Feudingen um 19 Uhr in der Glashütter Straße vor dem Vereinslokal Dornhöfer an. Der Zug marschiert ein Stück die Glashütter Straße hoch, wo dann gewendet und anschließend in den Lahnhofweg abgebogen wird. Beim Friedhof wird der Zug halten und mit einer Kranzniederlegung der gefallenen und vermissten Kameraden der beiden Weltkriege sowie der Bundeswehr-Einsätze gedenken.

Nach der Kranzniederlegung geht der Festzug weiter durch den Lahnhofweg, den Mittelweg sowie den Heckenweg und abschließend den Siegerwald hoch zum Festzelt. Dort angekommen, werden nach der Begrüßung und Preisverteilung die neuen Majestäten gekrönt. Danach wird zum ersten Mal das „Alpentrio Colonia“ einheizen, deren Repertoire von Oberkrainer, Egerländer, Schürzenjäger und Märschen über altbekannte und moderne Schlager bis hin zur kölschen Musik reicht.

Frühschoppen am Sonntag

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Um 11 Uhr treffen dann die befreundeten Schieß- und Schützenvereine aus Benfe und Oberndorf, der TuS Volkholz sowie der gemischte Chor Volkholz ein, mit anschließendem gemeinsamem Einmarsch ins Festzelt. Nach der Begrüßung werden noch einige Mitglieder für ihre Jahrzehntelange Treue geehrt, ehe dann ein weiteres Mal das „Alpentrio Colonia“ zum Tanz aufspielen wird.

An allen drei Tagen steht die Firma Geisdecker mit einer Schießbude sowie einem Spiel- und Süßwarenstand bereit. An dieser Stelle dankt der erste Vereinsvorsitzende Kevin Roth noch einmal allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des Schützenvereins Glashütte von Herzen, dass sie in den vergangenen beiden Jahren, in denen das Vereinsleben fast komplett zum Erliegen kam, dem Verein die Treue gehalten haben. Ein besonderer Dank geht natürlich auch an das nun scheidende Königspaar Katrin Benfer und Jan Maier mit ihrem Hofstaat. „Ich grüße aber auch alle, die aus zeitlichen, oder gesundheitlichen Gründen nicht mit uns feiern können, verbunden mit dem Wunsch auf ein baldiges Wiedersehen“, so Kevin Roth.

