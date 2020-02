„Jeder, der heute Abend hier ist, ist freiwillig hier, um an unserer funktionierenden Gemeinschaft teilzuhaben“, sagte Thorsten Schmitz, 2. Vorsitzender des Schützenverein Berghausen, zum Anfang seiner Rede in der Jahreshauptversammlung. Er übernahm die Aufgabe, die Ehrung der Jubilare vorzunehmen – und damit hatte er an diesem Abend viel zu tun.

Rückblick

Dass der Schützenverein Berghausen nicht nur ein reiner Feier-Verein ist, sondern auch sportlich ordentlich was zu bieten hat, das konnte man anhand der vielen Pokale und Urkunden feststellen, die am Abend verteilt wurden. Im Bereich Sportschießen wurde im vergangenen Jahr viel geleistet, von einfachen Wettbewerben bis hin zu Vereinsmeistern war alles mit dabei. Höhepunkt war sicherlich das eigene Schützenfest im Juli. Nach einem spannenden Vogelschießen landete am Ende Hendrik Wahl den goldenen Schuss und nahm Daniela Belz zu seiner Königin. In der Jugendabteilung konnte Fabian Berge überzeugen, der seit dem vergangenen Jahr mit Anna Schöneborn regiert.

Außerdem konnte der Verein seinen neu erbauten Schießstand in Betrieb nehmen, auf dem auch schon Wettbewerbe und Trainingsspiele ausgetragen wurden. Ein elektronisches Zielsystem macht das ganze sehr modern. „Damit wir weiter in der Oberklasse schießen können und die Jugend dazu motivieren können, auch mal vorbei zu kommen“, sagte der 1. Vereinsvorsitzende Thomas Knebel.

Vorstandswahlen

Hintergrund Ehrungen 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft: Günter Althaus, Manfred Duchardt und Friedrich Wilhelm Saßmannshausen. 50 Jahre: Peter Breuer, Gerhard Dörr, Erwin Fischlein, Erhard Hackler, Alfons Herbst, Kurt-Werner Nölling, Gerhard Saßmannshausen, Ernst Friedrich Schneck, Gerd Schwittay und Ditmar Sonneborn. 40 Jahre: Thomas Döring, Ellen Gahler, Bernd Dziawer, Jörg Fischlein, Holger Hartmann, Olaf Hayn, Uta Linde, Jochen Linde, Hans-Werner Lückel, Rainer Pöppel, Marcus Preis, Andreas Römer, Uwe Saßmannshausen und Jürgen Knoche. Für 25 Jahre: Nina Rehberg, Friedhelm Bauer, Hendrik Wahl, Dirk Birkelbach, Frank Knebel, Uta Stahlschmidt, Sven Pfeil, Marianne Schneider-Radenbach, Christian Strackbein, Sascha Schneider, Jens Schmidt, Bianca Schmidt und Mirco Hackler. Ehrenmitgliedschaft: Hans-Dieter Rehberg.

Auch im Schützenverein Berghausen standen Wahlen auf dem Tagesplan. Neuer 1. Geschäftsführer ist nun Tim Felix Beuter, Alexander Stremmel übernimmt den Posten des 3. Geschäftsführers. Chris Göbel wurde in seinem Amt als 3. Jugendleiter einstimmig bestätigt. Neuer Bauausschussleiter ist Max Dickel. 1. Übungsleiter ist nun Marina Nikolai. Jens Schmidt wurde erneut für den Musikausschuss gewählt.

Aussichten

Im nun auch für den Schützenverein Berghausen angebrochenen Schützenjahr steht so einiges auf dem Programm. Highlight hierbei wird der Vereinsgeburtstag für das 150-jährige Bestehen werden. Hierbei wird auf dem eigenen Schützenfest ordentlich was draufgelegt.

Zunächst wie gehabt der Freitagabend mit der Berghäuser Schützennacht sowie der eigene Zapfenstreich, der mit Hilfe vieler anderen Vereine durchgeführt wird. Am Samstag dann das Vogelschießen. Auch hier werden viele Vereine von Nah und Fern den Weg zur Krimmelsdell finden. Am Abend sorgt eine Bayrische Band für das richtige Feeling auf dem Platz. Der Sonntag beginnt eine Stunde später als sonst um 12 Uhr. Dann wird es den viel größeren Festzug mit Hunderten Schützenbegeisterten durchs Dorf geben. „Hier werden wir viele verschiedene Musikstücke und viele verschiedene Vereine begrüßen und hören dürfen“, so Knebel.

Mit den Worten „Lasst uns weiter mit den Adlern fliegen“, beendete Knebel die Versammlung und erklärte damit das neue Schützenjahr für eröffnet. Die Sauerlandmusikanten sorgten im Anschluss noch für ausgelassene Stimmung und alle 140 anwesenden Mitglieder verbrachten noch ein paar schöne Stunden bei dem ein oder anderen Bier in der Halle. Es war eine sehr strukturierte, aber auch harmonische Veranstaltung. Es wurde viel gelacht und das alte Schützenjahr nochmal genau unter die Lupe genommen. Der Schützenverein Berghausen sieht sich als eine große Familie – das ging nicht nur aus den Berichten, sondern vor allem aus dem „Wir-Gefühl“ hervor, das den ganzen Abend über präsent war.