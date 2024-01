Schützenverein braucht 35.000 Euro für neues Hallendach

Schüllar-Wemlighausen In Schüllar-Wemlighausen muss das Dach der Schützenhalle neu gedeckt werden - um die hohe Summe zu stemmen, muss der Verein kreativ werden.

35.000 Euro für das Dach der Schützenhalle Schüllar-Wemlighausen - das ist eine Ansage. So viel Geld wird nötig sein, so erfuhren es jetzt die Schützen auf ihrer Jahreshauptversammlung, um das Dach neu einzudecken.

Insgesamt müssen über 1000 Quadratmeter Dach auf der Halle neu eingedeckt werden, so der Verein: „Teile des Daches sind mehr als 60 Jahre alt.“ Der Verein rechnet daher mit Investitionen in Höhe von rund 35.000 Euro. „Um diese enorme Summe für den Verein aufbringen zu können, ist Kreativität gefragt.“ Aus der Runde der anwesenden Vereinsmitglieder kamen dazu einige Vorschläge, und man einigte sich in der Rund auf mehrere Wege, das benötigte Geld aufzubringen. Ein Lösungsansatz für die Finanzierung ist dabei folgender: „Wir teilen die 1000 Quadratmeter in Parzellen auf. Jeder Spender kann Pate einer oder mehrerer Parzellen werden. Im Außenbereich wird ein Modell des Dachs angebracht, auf dem später die Plaketten der Spender befestigt werden.“

Gleichzeitig will der Verein bei Firmen und Privatpersonen um Spenden werben, um die finanziellen Mittel für die Eindeckung des Daches aufzustocken: „Als Dankeschön entfällt für den Spender je nach Höhe der Spende die Hallenmiete für eine oder mehrere Veranstaltungen. Zusätzlich plant der Vorstand eine einmalige Umlage für alle rund 400 Mitglieder. Hierüber werden die Mitglieder vorher informiert“, macht der Vereinsvorstand deutlich.

Der Verein möchte damit signalisieren, dass trotz der stark gestiegenen Verbraucherpreise und der Unruhen und Kriege in der Welt jeder weiterhin bei uns Mitglied bleiben und sich mit unseren Festen und Veranstaltungen ein wenig Abstand und Ruhe vom Alltag verschaffen kann. Vorstand Schützenverein Schüllar-Wemlighausen

Ach bei einer weiteren Entscheidung der Mitgliederversammlung ging es um Finanzen: So haben die Schützen beschlossen, dass der Vereinsbeitrag im Jahr 2024 nicht erhöht wird: „Der Verein möchte damit signalisieren, dass trotz der stark gestiegenen Verbraucherpreise und der Unruhen und Kriege in der Welt jeder weiterhin bei uns Mitglied bleiben und sich mit unseren Festen und Veranstaltungen ein wenig Abstand und Ruhe vom Alltag verschaffen kann.“ Ein weiterer positiver Ausblick auf das Jahr: Das Schützenfest in Schüllar-Wemlighausen findet wie gewohnt am ersten Wochenende, also am 1. und 2. Juni 2024 statt.

Zudem fanden auch Ehrungen und Wahlen statt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Christina Althaus, Nadine Althaus Benner, Swen Bald, Gudrun Homrighausen, Yvonne Höse, Freia Klein, Jürgen Kunze, Andreas Sonneborn, Jens Strackbein und Björn Strackbein. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Udo Denkhaus, Ralf Dickel, Petra Homrighausen, Heiko Koritkowski, Ulrich Lückel, Andreas Rockel, Heinrich Strackbein und Heinz Weller. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde geehrt: Henning Harth. Fritz Althaus wurde als Ehrenmitglied geehrt.

Bei den Wahlen wurden Peer Grund, Mark Althaus, Benedikt Althaus und Bastian Grebe zu de Kassenprüfern bestellt.

