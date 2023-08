Schutz von Bäumen: Laasphes Regelung nicht mehr zeitgemäß

In Bad Laasphe wurde heute (21.08.2018) die Eiche am Wilhelmsplatz gefällt. Die Firma Daub führte die Arbeiten aus, die knapp sechs Stunden dauerten.

Bad Laasphe. Experte Ralf Kubosch erläuterte Vorteile einer Baumschutzsatzung für Bad Laasphe und kritisierte aktuelle Gesetzeslage in der Stadt als veraltet.

Ralf Kubosch machte dem Ausschuss für Umwelt, Bauen und Denkmalschutz deutlich, dass sich in Sachen Baumschutzsatzung in Bad Laasphe etwas ändern müsse: „Die Regelung, wie es sie in Bad Laasphe gibt, ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt der Diplom-Biologe aus Bürbach, der vier Jahre lang Leiter der Baumkommision in Siegen gewesen ist. Dort steht inzwischen der Klimaschutz und der Artenschutz ganz oben auf der Prioritätenliste – und bestimme auch den Baumschutz.

Kubosch erinnerte daran, dass es in Bad Laasphe vor Jahren bereits eine Baumschutzsatzung gegeben habe. Diese sei einer Bauminterventionssatzung gewichen. Das bedeutet, dass man entschieden hatte, Bäume auf städtischen Grundstücken unter bestimmte Kriterien zu entfernen. Als Beispiele nannte er die Fällung von Bäumen, die eine Einfahrt zu einem Neubau-Vorhaben behindern. Das war unlängst in der Lindenstraße im Falle der neuen Rettungswache passiert. Häufig haben aber auch Verkehrssicherungsaspekte gegriffen. Als prominentes Beispiel kann die gefällte Friedenseiche am Wilhelmsplatz gesehen werden.

Entstehen soll die neue Rettungswache des DRK an der Lindenstraße in Bad Laasphe - auf einem Grundstück unmittelbar neben der alten Wache in einem denkmalgeschützten Gebäude (im Hintergrund noch zu erkennen). Für den geplanten Neubau wurden einige Linden am Straßenrand gefällt. Foto: Eberhard Demtröder

Kubosch plädiert dafür, eine Baumschutzsatzung einzuführen, weil diese Politik und Verwaltung dazu zwinge, sich mehr Gedanken über Schutz, Erhalt und Pflege machen. Gleichzeitig bleibe die Fällung aber als letztes Mittel. Ganz klar machte Kubosch: Laub- und Nadel-Fall in Vorgärten, auf Wege, Balkone oder in Dachrinnen sei kein Grund, Bäume zu fällen. Auch Allergien gegen ortstypische Bäume reichten dafür nach Satzung nicht aus.

Die Voraussetzungen für den Baumschutz haben sich in den vergangene 20 Jahren sehr gewandelt. Und der Bauausschuss nahm die Einlassungen, die auf Wunsch von Bündnis 90 die Grünen vorgetragen wurden, wohlwollend zu Kenntnis. Eine Verpflichtung für die Einführung einer Satzung besteht indes nicht.

